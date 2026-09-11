Henry bunu özellikle Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibini göz önünde bulundurarak söyledi. Açılışta SSC Napoli deplasmanında 1-0'lık zorlu bir galibiyet alan Gunners, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Eski yıldız golcü, özellikle Fransa şampiyonunun son derece yüksek oyun temposundan etkilendiğini gösterdi ve bu takımı yenilmesi zor olarak değerlendirdi. "PSG'nin nasıl pres yaptığını görüyor musunuz? Buna karşı oynamak imkansız" dedi Henry, The Athletic'e konuşurken.

"Ama Luis Enrique'in bu takımı rayına oturtması iyi beş ila altı ay sürdü. İnsanlar, oyuncuların teknik direktörün çalışmasına açık olması gerektiğini unutuyor. Bu çok büyük bir şey ve bunun hakkında yeterince konuşulmuyor" diyen Henry, oyuncuların talimatları direnç göstermeden uygulamaya hazır olması halinde, buna uygun kaliteyle birlikte son derece çok şeyin mümkün olduğunu söyledi.

PSG, yıllar içinde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yi kaybetti

Bu gelişmenin, özellikle yakın geçmişte yaşanan kadro değişimleri düşünüldüğünde dikkat çekici olduğunu söyledi. Geçmiş transfer dönemlerinde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi süperstarlarla yolların ayrılması nedeniyle birçok uzman Paris ekibi için sportif bir çöküş öngörmüştü. Ancak bunun yerine kulüp, genç oyunculara odaklanan, hedefe kararlılıkla yürüyen bütünlüklü bir yapı kurdu.

"Şimdi PSG'nin iyi bir takım olduğunu söylemek kolay" diye devam etti Henry. "İki yıl önce tüm bu çocuklar gittiğinde herkes, Aman Tanrım, bundan nasıl toparlanacaklar? diye düşünüyordu. Sonra Bradley Barcola'yı transfer ettiler, ardından Desire Doue geldi. O noktada bu çocukların ortaya koyduklarını ortaya koyacağını düşünmezdiniz. Ama Enrique nasıl oynamak istediğini çok net söylediği için bunu başardılar."

Henry bu bağlamda Ousmane Dembele'yi de hatırlattı: "Şöyle dedi: Paris Saint-Germain'de koşmazsan, kapının önüne konursun. Bu kadar basit."

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Thierry Henry, FC Liverpool'u uyarıcı örnek olarak gösterdi

Eski profesyonel futbolcu, üst düzey futbolun öngörülemezliğini ortaya koymak için ayrıca 2025/2026 sezonundaki gelişmelere de işaret etti. FC Liverpool örneği üzerinden, görünürde kesin gibi duran gerçeklerin ne kadar hızlı sarsılabileceğini anlattı.

"Herkes, Liverpool kazanmayı biliyor diyordu. Onların şampiyonluğu yeniden kazanamayacağını hayal edemiyorum" diye hatırlattı Henry. Buna rağmen, kısa süre sonra çeşitli nedenlerle yapı bozuldu.

Reds, Arne Slot yönetiminde şampiyonluğu kutladıktan sonra, çok sayıda yeni transferle birlikte bir performans düşüşü yaşadı. Bu nedenle Fransız, şampiyonluk adaylarını değerlendirirken sabırlı olunması çağrısında bulundu: "Bu yüzden insanlar bana, Kim meydan okuyabilir, kim şampiyonluk adayı? Sence bu oyuncu oraya giderse yarışabilirler mi? diye sorduğunda ben de şöyle cevap veriyorum: Hey, beklemek lazım."