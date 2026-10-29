"Mbappe'nin iletişim stratejisi ona çok zarar verdi. Bu strateji, onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor" diyen Papin, Real Madrid'in yıldız forvetinin bu oldukça agresif yaklaşımını, eski PSG yıldızı Jerome Rothen'in RMC Sport'taki Rothen s'enflamme programında ters tepen bir hamle olarak değerlendirdi.

Mbappe, son haftalarda kendisini 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmanın en büyük favorisi olarak gördüğünü kamuoyu önünde defalarca dile getirmiş ve "Geçen sezon kimse benden daha iyi değildi" demişti. Ancak Fransız futbolcu sonunda ikinci sırada kaldı, Bayern'in golcüsü Harry Kane'e karşı yarışı az farkla kaybetti ve böylece ilk Ballon d'Or ödülünü beklemeye devam etmek zorunda kaldı.

Papin ayrıca, Real Madrid'in süper yıldızı ve Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olduğu düşünüldüğünde Mbappe'nin kendini öne çıkarmaya aslında "ihtiyacı olmaması" gerektiğini söyledi. Papin, 27 yaşındaki futbolcunun kendini beğenmişliğine değinerek onu CR7 ile pek de övgü sayılmayacak biçimde karşılaştırdı: "Mbappe bana biraz Cristiano Ronaldo'yu hatırlatıyor: Herkes onun hizmetinde olmak zorundaydı."

Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülünü yine de kazanacak mı? "Ya şimdi ya hiç meselesi değildi"

1994-1996 yılları arasında Bayern Münih'te de forma giyen Papin, 1991'de Olympique Marsilya oyuncusuyken Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı. 62 yaşındaki eski futbolcunun, Mbappe'nin futbol açısından bu prestijli ödülü kazanacak niteliklere sahip olduğuna dair hiçbir şüphesi yok: "Verimlilik açısından Cristiano Ronaldo'nun başardıklarından çok uzakta değil. Ama iletişim kampanyası aleyhine işledi."

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Papin, Mbappe'nin bir gün Ballon d'Or ödülünü kazanacağından emin olduğunu vurguladı. "Bunun için gereken niteliklere sahip. Ya şimdi ya hiç meselesi değildi. Evet, iyi bir fırsattı ama önünde hâlâ katetmesi gereken bir yol var."

Mevcut sezonun değerlendirmeye esas alınacağı gelecek yıl Mbappe'nin büyük olasılıkla yeniden Ballon d'Or adayları arasında yer alması bekleniyor. Fransız futbolcu sezona olağanüstü bir başlangıç yaptı; Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 14 gol atıp üç de asist yaptı. Geçen hafta sonu ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico'da attığı iki golle galibiyeti Real Madrid'e getirdi.