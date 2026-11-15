Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund'un iki golüyle Braga'da elde ettikleri 4-1'lik farklı Uluslar Ligi galibiyetini ülkesinin tarihindeki en büyük zaferlerden biri olarak nitelendirdi. Cumartesi günü alınan bu galibiyet, Cristiano Ronaldo'nun millî takımdan emekli olmasının ardından ilk maçına çıkan ev sahibi Portekiz'in A4 Grubu'ndaki dört maçlık galibiyet serisine son verdi.

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Konuk ekip Braga'da ev sahibini şaşkına çevirdi

Hjulmand, Estadio Municipal de Braga'daki unutulmaz zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı ve Danimarka, efsanevi kaptanının futbolu bırakmasının ardından Jorge Jesus'un çıktığı ilk maçta ev sahibini şaşkına çevirdi. Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs, 64. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna girerek Ronaldo'nun onuruna yeniden tasarlanan 7 numaralı formayı giyen ilk oyuncu olsa da konuk ekip maç boyunca üstünlüğünü korudu. Bu farklı galibiyet Danimarka'yı A4 Grubu'nda ikinci sıraya taşıdı.

Orta saha oyuncusundan tarihi takım performansına övgü

Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg ve Mohamed Daramy'nin erken fırsatları kaçırmasının ardından VAR incelemesinde, Hojlund'un kafa vuruşunu elleriyle engellediği için Ruben Dias aleyhine penaltı kararı verildi. Kaptan Hojbjerg, 43. dakikada penaltıyı Diogo Costa'nın uzanamadığı sol üst köşeye gönderdi. İkinci yarının başlamasından dört dakika sonra Hojlund, Mikkel Damsgaard'ın aşırtma pasını voleyle ağlara gönderdi. Ardından 57. dakikada Hojbjerg'in ara pasıyla buluşup Renato Veiga'yı geçerek bir gol daha attı.

Maçın ardından UEFA'nın resmî internet sitesine konuşan Hjulmand, takımının performansını övdü: "4-1 nasıl kazandık? Güzel soru. Bana göre Portekiz dünyanın en iyi takımlarından birine sahip ama bugün Danimarkalı oyuncuların her biri, uzun zamandır gördüğüm en iyi performansını sergiledi. Yedekler de öyleydi. Sonuçta takım olarak müthiş bir performans ortaya koyduk. Harika goller attık ve kazanmayı hak ettik."

Eleme turuna katılmak için alçakgönüllülüğü korumak gerekiyor

Joachim Andersen, oyuna sonradan giren Mathias Jensen'in serbest vuruşunda 75. dakikada sert bir kafa vuruşuyla farkı artırdı. Mads Hermansen'in Joao Neves'in vuruşunu kurtarmasının ardından dönen topu Bernardo Silva, 93. dakikada ağlara gönderdi. Galibiyetle dokuz puana ulaşan Danimarka, gruptan çıkmayı garantileyen lider Portekiz'in üç puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Norveç'in üç puan önünde yer alsa da Hjulmand, takım arkadaşlarını çeyrek final biletinin henüz kesinleşmediği konusunda uyardı.

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Son maç öncesinde odaklarını korumaları gerektiğini vurgulayan Hjulmand, şunları ekledi: "Grupta ikinci sırada bitirmeye odaklanıyorum çünkü sıradaki maçı kaybedersek üçüncü olacağız ve tur atlayamayacağız. Bu, Danimarka futbol tarihinin en büyük galibiyetlerinden biri olsa da alçakgönüllü kalmalıyız. Oyuncularla konuştum ve onlara tarih yazdığımızı söyledim çünkü dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip harika bir takıma karşı oynadık."

İkinciliği İskandinavya derbisi belirleyecek

Danimarka, A4 Grubu'ndaki son maçında Salı günü İskandinav rakibi Norveç'i ağırlayacak. Yenilmemesi, ikinci sırayı ve Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı garantileyecek. Ancak evinde kaybederse Norveç rakibini geçerek ikinciliği alacak. Portekiz ise Cumartesi günkü ağır yenilginin ardından toparlanıp liderliği garantilemek amacıyla aynı akşam Galler'le karşılaşmak üzere Cardiff'e gidecek.