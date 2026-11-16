Nashville SC savunmacısı Maxwell Woledzi, ABD'deki tarihi ilk sezonunun ardından resmen 2026 MLS Yılın Savunmacısı seçildi. Ganalı stoper, savunma başarısıyla lig rekorlarını yeniden yazan takımın savunma hattında kilit rol oynadı.

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Ganalı savunmacıdan tarihi üstünlük

Nashville SC, Major League Soccer'da savunma oyuncusu transferlerinde bir kez daha örnek alınacak kulüp olduğunu gösterdi. Tennessee'ye ancak 2026 sezonu öncesinde gelen Maxwell Woledzi, MLS Yılın Savunmacısı seçildi. 25 yaşındaki oyuncu, Nashville SC'nin eşi görülmemiş bir başarıyla 77 puan toplayıp Supporters' Shield'ı kazandığı sezonun öne çıkan ismiydi. Ganalı oyuncu, 2020 ve 2021'de üst üste bu ödülü kazanan ABD millî oyuncusu Walker Zimmerman'ın ardından kulüp tarihinde bu bireysel ödüle layık görülen üçüncü oyuncu oldu.

Woledzi'nin etkisi hemen hissedildi. Normal sezondaki 34 maçın 33'üne ilk 11'de başladı ve sahada 2.981 dakika kaldı. Onun katkısıyla Nashville SC, kalesinde yalnızca 25 gol görerek 34 maçlık bir sezonda en az gol yeme rekorunu kırdı. Kulüp ayrıca 17 maçta gol yemeyerek bir sezonda en çok maçta kalesini gole kapatma rekorunu egale etti. Bu üstünlük ödül oylamasına da yansıdı: Nashville SC'nin adayları ilk üç sırayı paylaşırken Jeisson Palacios, takım arkadaşı Woledzi'nin ardından ikinci, Andy Najar ise üçüncü oldu.

Genel menajer Mike Jacobs, yeni transferin hem sahadaki hem de saha dışındaki etkisini övdü. Jacobs, MLS Communications tarafından yayımlanan açıklamasında, "Maxwell, savunmamızın merkezinde sahada ve soyunma odamızda saha dışında çok önemli bir rol oynadı. Harika bir genç insan ve onun adına daha mutlu olamazdım" dedi.

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İstatistiklerde üstünlük, galibiyetlerde pay

Woledzi'nin ödülle taçlanan sezonundaki rakamlar, özellikle yeni bir lige uyum sağlayan bir oyuncu için çarpıcı. 44 uzaklaştırmayla bu alanda Nashville SC oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı ve 2.100 isabetli pasla topa sahip olma oyununda etkili oldu. Belki de en etkileyici istatistik, 2026 sezonunda 2.000'in üzerinde pas deneyip en az yüzde 94 isabet oranına ulaşan ligdeki tek oyuncu olmasıydı. Hava toplarındaki gücü de dikkat çekti. Kazandığı 80 hava topu mücadelesiyle takımda üçüncü sırayı aldı ve az sayıda MLS hücum oyuncusunun üstesinden gelebildiği fiziksel bir güç ortaya koydu.

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Eski Fredrikstad FK oyuncusu, savunma görevlerinin yanı sıra kritik goller atma becerisi de gösterdi. Bu sezon ligde attığı iki gol de takımına galibiyeti getirdi. Bunlardan biri, ağustosta Red Bull New York'a karşı uzatma dakikalarında attığı dramatik goldü. Mayısta D.C. United karşısında nadiren görülen bir şekilde sonradan oyuna girdiği maçta beraberliği kurtaran golün asistini yapması da çok yönlülüğünü gösterdi. Teknik direktör B.J. Callaghan, savunmacının çalışma azminin gelişinden bu yana tüm takımı yukarı taşıdığını belirtti. Callaghan, "Maxwell savunma yapmaktan büyük gurur duyuyor ve takıma getirdiği enerji bulaşıcı. Karşı oynaması zor bir takım olmak istiyoruz ve o, bu standardı oluşturmamıza yardımcı oldu. Çevresindeki herkesi daha iyi hâle getirme becerisi sayesinde etkisi kendi performansının ötesine geçti" dedi.

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Norveç'ten MLS yıldızlığına

Woledzi'nin ABD futbolunun zirvesine yükselişi, Avrupa'daki başarılı döneminin ardından geldi. Nashville SC'ye transfer olmadan önce Norveç Eliteserien'de önemli bir isimdi. Fredrikstad FK ile 2024'te kupalarla dolu bir yıl geçirdi; Norveç Kupası'nı kazandı ve ligin Yılın Takımı'na seçildi. Yükselişini 2025'te de sürdürerek Fredrikstad FK'de Yılın Oyuncusu seçildi. Bu birikim, onu MLS normal sezonunun zorluklarına ve Supporters' Shield yarışının baskısına açıkça hazırladı.

Ganalı stoper, lig tarafından ödüllendirilen Afrikalı oyunculardan oluşan seçkin bir listeye de katıldı. Steven Moreira'nın 2024'teki zaferinin ardından Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

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Hayırseverlik ve play-off yolculuğu

Woledzi, Music City'de bir yıldız hâline gelse de Gana'nın Nima bölgesindeki kökleriyle güçlü bağlarını koruyor. 2018'de Maxwell Woledzi Vakfı'nı kurdu ve The Hijab Project'i başlattı.

Bireysel ödülü kazanan Woledzi'nin odağı artık play-off'lara çevrildi. Nashville SC, MLS Kupası hedefi doğrultusundaki mücadelesine 22 Kasım'da GEODIS Park'ta başlayacak. Doğu Konferansı yarı finalinde Orlando City SC veya FC Cincinnati ile karşılaşacak.