NASA, Amerika’nın Dünya Kupası hayali gerçekleşirse dünya dışı bir söz veriyor

Eşsiz bir teşvik adımında, ABD Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Jared Isaacman, ABD milli takımı bir mucize yaratıp 2026 Dünya Kupası’nı kazanması halinde Ay’ın yüzeyine bir futbol topu göndereceğine dair olağanüstü bir söz verdi.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, Isaacman Salı günü milli takımına heyecan dolu bir mesaj göndererek, "Haydi çocuklar... Başarın!" dedi ve ajansın bu tarihi başarıyı benzeri görülmemiş bir uzay etkinliğiyle kutlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, ABD’nin Meksika ve Kanada ile ortaklaşa Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı bir dönemde gerçekleşti; NASA, turnuvaya destek amacıyla daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’na FIFA onaylı bir futbol topu göndermişti.

Ajans başkanı Salı günü düzenlenen resmi bir etkinlikte, ABD'nin şampiyonluğu kazanması durumunda "NASA" kutlamaları çok daha ileriye taşıyacak; top, önümüzdeki birkaç yıl içinde Ay yüzeyinde sürdürülebilir bir üs kurma hedefini içeren iddialı Amerikan planı kapsamında, bilimsel ekipman ve cihazların taşınması için özel olarak tasarlanmış bir robotik araçla Ay'a gönderilecek.

NASA’nın Ay üssü projesinden sorumlu Carlos García Galán ise bu vaadin teknik açıdan gerçekleştirilebilir olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Top çok hafif ve boyutuyla başa çıkıp onu araç içine sığdırabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla artık her şey milli takım oyuncularının sahada göstereceği performansa bağlı.” Sözlerini oyunculara gülümseyerek şöyle tamamladı: “Peki… Size bol şans!”

Hatırlanacağı üzere, ABD grup aşamasını geçmeyi başardı ve 32'li turda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.