Bir şey kesin: Brentford forması giyen Vitaly Janelt’in kariyeri gerçekten de sıra dışı. Bunu gösteren birçok gerçek var. Sadece şu bile fazlasıyla tuhaf: Premier League’de 166 maça çıkan (12 gol), son dönemde takımını burada iki kez kaptan olarak sahaya çıkaran ve İngiltere’nin en güvenilir orta saha sigortalarından biri sayılan bir Alman profesyonel, 28 yaşına gelmesine rağmen ne milli takımda ne de Bundesliga’da tek bir maça çıkmıştı.

Janelt, Almanya’nın profesyonel futbolunda sadece 54 kez oynadı; 2017 ile 2020 yılları arasında VfL Bochum’da görev yaptı. Ancak şimdi Hamburg doğumlu oyuncu, milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un kadrosunda yer alan 11 yeni isimden biri olarak A Milli Takım’da bulunuyor ve perşembe günü Sırbistan karşısında ilk maçına çıkabilir. Oysa neredeyse tam 10 yıl önce, Janelt’in DFB kariyerinin daha doğru düzgün başlamadan biteceği düşünülüyordu.

2016 sonbaharında Janelt, Almanya U19 Milli Takımı ile Arnavutluk’taki bir Avrupa Şampiyonası eleme maçındaydı. O dönem RB Leipzig’deki takım arkadaşı Idrissa Toure ile birlikte, Janelt’in otel odasına bir nargile getirdiği ve içtiği iddia edildi. İkili antrenmandayken odada bir yanık izi oluştu. Ayrıntılarda tam olarak ne yaşandığı ise bugün hâlâ aydınlatılmış değil.

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Vitaly Janelt’in nargile skandalında RB Leipzig’de sonuçlar ne oldu?

Ancak sonuçlar elbette hemen geldi: İki genç oyuncu erkenden eve gönderildi ve Leipzig’de onları öfkeden deliye dönmüş Ralf Rangnick karşıladı. Rangnick sert davrandı; Janelt ve Toure’yi gençlik akademisi ile yatılı okuldan gönderdi, ayrıca yıl sonuna kadar onları takım antrenmanları ve maçlardan tamamen men etti.

Buna ek olarak para cezası ve sabah 07.00 ile 15.00 saatleri arasında vardiyalarla bir kreşte yüzlerce saatlik sosyal hizmet cezası verildi. O dönem bu cezanın boyutu tartışma yaratmıştı; özellikle de iki genç futbolcu olayı sert şekilde reddettiği için. İkili, nargileyi kendilerinin getirmediğini ve içmediğini, bunun yerine odayı aralarında 18 yaşındaki BVB yeteneği Felix Passlack’ın da bulunduğu başka oyunculara bıraktıklarını söyledi.

Ancak disiplin konusunda Janelt ve Toure’nin geçmişi temiz değildi. İkilinin iddiaya göre antrenmanlara tekrar tekrar geç kaldığı ya da yatılı okulda izinsiz pizza sipariş ettiği söyleniyordu. Janelt, aradan geçen 10 yılın ardından bu günlerde o skandala şöyle dönüp baktı: "Sonuçta şimdi 10 yaş daha büyüğüm. Küçük bir kızım var, herkes bir gün büyüyor. Özellikle erkekler. Kadınlar, saçmalık yapma konusunda biraz daha sakin oluyor. Bence herkes bundan kendi dersini çıkarmak zorunda. Ben bunu nispeten çabuk fark ettim. Olan oldu."

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Vitaly Janelt, Brentford’a sadece 600 bin euroya transfer oldu

Sol ayaklı Janelt daha sonra Bochum’da 2. Bundesliga’da yeni bir başlangıç yaptı, ancak bu üç buçuk yılda ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri olmaktan çok uzaktı. Brentford’da ise durum daha ilk andan itibaren tamamen farklıydı.

İngiliz ölçülerine göre komik sayılabilecek 600 bin euroluk bir bedelle Janelt, altı yıl önce Londra’nın batısına ve Championship’e transfer oldu. Burada ön libero hemen kilit oyuncuya dönüştü ve ilk sezonunda Bees’in kulüp tarihindeki ilk Premier League yükselişine katkı verdi.

Brentford, Premier League’de de rahat şekilde ligde kalmayı başardı; Janelt ise savunma önünde vazgeçilmez hale geldi. Hemen her sezonda güvenilir şekilde en az 30 maça çıktı. Sadece geçen sezon yaşadığı bir tarak kemiği kırığı onu uzun süre yavaşlattı. Ancak Janelt geri dönmeyi başardı ve takım içinde uzun zamandır çok yüksek saygı görüyor.

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Vitaly Janelt’in güçlü yönleri neler?

Janelt, Brentford’da ikili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü bir kesici; savunmayı organize ediyor ve top güvenliğiyle oyun kurulumunu yapılandırıyor. Bees teknik direktörü Keith Andrews onu her şeyi bir arada tutan "yapıştırıcı" olarak tanımladı. Janelt’in oyunu çok göze çarpmasa da, oynayamadığında takım için ne kadar büyük bir değer taşıdığı ortaya çıkıyor. Yılın başında sözleşmesini 2030’a kadar uzattı.

"Bireysel kalite satın alınabilir, zihniyet ve birliktelik satın alınamaz" diyen Janelt, bu sözleriyle Klopp’u andırdı: "Bir takım olarak birlikte sıkı çalışmazsanız rekabetçi olmanız zordur." Janelt kendisi için ise şunları söylüyor: "Bence bir takım için iyi bir oyuncuyum, kendimi takım oyuncusu olarak görüyorum. Önümdeki çocuklar için pis işleri yapıyorum."

Janelt, 2021’de Almanya U21 Milli Takımı ile yedek oyuncu olarak Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, en üst seviyenin kapısı ona yıllarca kapalı kaldı. 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Hansi Flick’in gizemli 55 kişilik listesinde yer aldığı söyleniyordu.

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Vitaly Janelt, Sırbistan maçında DFB takımındaki ilk maçına çıkmanın eşiğinde

"Brentford gibi sakin bir kulüpte, Almanya’da çok fazla kişinin radarında olmayan bir takımda, gündeme gelmek o kadar kolay değil. Elbette daha önce de bir noktada kadroda olmayı isterdim, bir şans beklerdim" dedi Janelt. "Brentford’un Chelsea, Manchester United ya da Manchester City olmadığını ben de biliyorum. Bir noktadan sonra röportajlarda bunun hakkında konuşmaktan sıkıldım. Teknik direktör beni istiyorsa istiyordur. İstemiyorsa istemiyordur. Kimseye kırgın değilim. Her teknik direktörün kendi fikri vardır."

Şimdi ilk kez A takım kadrosuna çağrılması için Klopp’un fikrinin gerekmiş olması, muhtemelen onun İngiltere’de Liverpool’daki yıllara yayılan çalışmalarıyla da bağlantılı ve Janelt’in umuduna göre "muhtemelen benim için iyi". "28 yaşımda şimdi burada olduğum için çok mutluyum. Bu, benim için şu ya da bu büyük turnuvada yer alabilmek adına son şanslardan biri."

Joshua Kimmich ile Felix Nmecha’dan oluşan çift ön liberonun Klopp yönetimindeki ilk iki maçta pek de övgü toplayamaması ve DFB takımının hem oyunda hem ikili mücadelelerde güçlü, gerçek bir ön liberoya ihtiyaç duyması nedeniyle, Janelt’in Münih’te ilk ciddi sınav fırsatını alması oldukça mümkün görünüyor. Bu, Shkodra’daki skandaldan 10 yıl sonra, taşlı olduğu kadar alışılmadık bir kariyer yolunun hak edilmiş ödülü olurdu.

Vitaly Janelt: Profesyonel kariyer performans verileri