Napoli'nin Torino'ya gitmesine izin verilmedi

Juventus - Napoli maçı tehlikede. Pozitif vakalar sonrasında Napoli'nin Torino'ya seyahat etmesine izin çıkmadı.

'da haftanın merakla beklenen maçı olan - müsabakası oynanmayabilir.

Piotr Zielinski ve Eljif Elmas'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Napoli'nin maç için 'ya gitmesine izin verilmedi.

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Napoli'nin geçtiğimiz hafta karşılaştığı 'da oyuncular ve diğer çalışanların dahil olduğu toplam 22 kişinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Napoli'da Eljif ve Zielinski dışındaki isimlerin de salgından etkilenmiş olabilecekleri düşünülüyor.

Daha fazla takım

İtalya'da Campania bölgesinin kamu sağlığı otoritesi olan ASL, bu şartlar dahilinde Napoli'nin 4 Ekim Pazar günü oynanacak Juventus maçı için seyahat etmesine engel oldu.

Cumartesi günü kulüp içerisinde iki kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Juventus ile Napoli arasındaki bu maçın planlanan tarihte oynanması gündemde.