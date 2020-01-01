Napoli'nin 25 Mart'ta antrenmanlara başlama kararı tepki gördü

Koronavirüs salgını yüzünden karantina altına alınan İtalya'da Napoli'nin 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacağını açıklamasına büyük tepki var.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınının en şiddetli hissedildiği ülke olan İtalya'da gündeme oturdu.

İtalyan ekibi tüm çağrılara rağmen 25 Mart'ta antrenmanlara başlama fikrini değiştirmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya’da Napoli'nin bu kararına tepki geldi.

İtalyan Futbolcular Sendikası da konuya müdahil olarak bir açıklama yaptı ve bu durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göreyse bazı uzmanlar 23 - 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.

Daha fazla takım

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri ve tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.