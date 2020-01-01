Napoli'nin 25 Mart'ta antrenmanlara başlama kararı tepki gördü
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Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınının en şiddetli hissedildiği ülke olan İtalya'da Napoli gündeme oturdu.
İtalyan ekibi tüm çağrılara rağmen 25 Mart'ta antrenmanlara başlama fikrini değiştirmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya’da Napoli'nin bu kararına tepki geldi.
İtalyan Futbolcular Sendikası da konuya müdahil olarak bir açıklama yaptı ve bu durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göreyse bazı uzmanlar 23 - 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.