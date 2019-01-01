Transfer

Napoli'den Eljif Elmas açıklaması: Ciddi şekilde düşünüyoruz

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Fenerbahçe'nin genç orta sahasını transfer etmek isteyen Napoli'nin başkanı De Laurentiis, gelişmeleri anlattığı önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ın transferi için İtalya'nın Napoli kulübü yoğun bir mesai harcıyor.

Sıkı pazarlıkların devam ettiği süreçte konuyla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, ekibinin şartlarını ve transferin durumunu değerlendirdi.

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Corriere dello Sport'a özel bir röportaj veren De Laurentiis, Eljif transferinin sorulması üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

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"Ciddi şekilde ilgimiz var bunu inkar edemem" diyen İtalyan kulüp başkanı, "Ancak öncelikle kadromuzdan satış yapmamız lazım. Çok fazla oyuncunuzun olması iyi olmaz" ifadeleriyle önce oyuncu satmaları gerektiğini belirtti.

Sarı lacivertli ekibin kampına katılmak için İstanbul'a gelen Eljif Elmas, “Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım" cümlesini kullanmıştı.

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