Napoli'den ayrılması gündemde olan Di Lorenzo'yu Manchester United istiyor

İtalya milli takımında da görev yapan savunma oyuncusu adı Premier Lig’in iddialı ekibiyle anılan son isim olmuştu.

İtalya Milli Takımı’yla Euro 2020 şampiyonluğu yaşayan Giovanni Di Lorenzo’nun sağ bek arayışını sürdüren Manchester United’a transfer olacağı iddia edilmişti.

Turnuvada sergilediği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu bü sayede büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı. Euro 2020 boyunca 19 top kapan Di Lorenzo, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Menajeri, Di Lorenzo'nun Napoli'den ayrılma ihtimalini doğrulasa da, şu ana kadar basında çıkan haberlerin doğruluk payı bulunmadığını açıkladı.

Ne söyledi?

Radio Marte’ye konuk olan Mario Giuffredi, Di Lorenzo’nun Napoli’deki geleceği ve Manchester United spekülasyonları hakkındaki sorulara yanıt verdi.

“Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis bir basın toplantısı düzenleyerek Napoli’nin finansal durumunu açıklamış ve doğru teklif geldiği takdirde kadrodaki herkesi satmayı düşünebileceklerini söylemişti.”

“Napoli’nin de yararına olacak teklifler gelirse biz de bunları değerlendirmekle yükümlüyüz. Başkan, her oyuncuyu satabileceğini kendisi söyledi.”

“Di Lorenzo’nun transfer olabileceğini düşünerek hareket ediyoruz. İyi bir teklif gelirse bunu dikkate alacağız.”

“Ama şu an için her şey söylentiden ibaret. Manchester United’la ilgili haberleri okudum ve bunlar tamamen spekülasyon.”

“Gerçek bir teklif olsa, bunu ilk olarak biz Napoli’ye bildirirdik. Şu anda bize ulaşan bir teklif yok.”

İtalyan sağ bek Giovanni Di Lorenzo’nun Euro 2020’ye uzanan hikayesi

Solskjaer kadroyu genişletmek istiyor

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer’in kadroya bir sağ bek takviyesi yapmak istediği biliniyor.

Norveçli teknik adamın elinde Aaron Wan-Bissaka gibi bir oyuncuya bulunsa da, birden fazla kulvarda iddialı olmak isteyen Kırmızı Şeytanlar’ın bu bölgedeki kadro derinliğini arttırması gerekebilir.

Finalde 120 dakika oynadı

Euro 2020’de beşi ilk 11’de olmak üzere altı maçta İtalya forması giyen Di Lorenzo, İngiltere ile oynanan final mücadelesinde de 120 dakika sahada kalmıştı.

2019’da Empoli’den Napoli’ye transfer olan Di Lorenzo, geçen sezon Serie A’da çıktığı 36 maçta 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Listede iki isim daha var

Manchester United’ın listesindeki bir diğer isim İngiliz milli oyuncu Kieran Trippier. İki yıl önce Tottenham’dan Atletico Madrid’e transfer olan Trippier’in Ada’ya farklı bir formayla dönebileceği konuşuluyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın Norwich’in yıldızı Max Aarons’ı da uzun süredir yakından takip ettiği biliniyor.

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