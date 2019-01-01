Napoli'de kriz büyüyor! Futbolculara ağır ceza faturası...

Napoli'de yönetim ile futbolcular arasında yaşanan kriz devam ediyor. Futbolculara toplam 2.5 milyon euro'luk ceza kesildiği konuşuluyor...

'de kulüp yönetimi, 'nın 11. haftasında karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında takımın bir hafta boyunca kampa alınmasına karar vermiş, ancak futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde RB Salzburg ile oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşma sonrasında bu karara uymayarak geceyi evlerinde geçirmişti.

Yönetimin kararına Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve teknik ekibi uyarken, Napoli Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp, 5 Kasım Salı akşamı yaşanan takım oyuncularının davranışına atfen takımın imajını, ekonomik ve hukuki hakları ile iç disiplinini korumaya devam edecektir." denilmişti.

Allan'a 200 bin euro para cezası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi futbolculara verilen para cezalarını açıkladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde aynı zamanda Başkan Aurelio De Laurentiis'in oğlu olan Asbaşkan Edo ile tartışan Brezilyalı futbolcu Allan'a 200 bin euro'luk para cezası kesildiği belirtildi.

Haberde kulüp ile oyuncular arasında yapılan sözleşmelerde "Futbolcuya kesilecek para cezası miktarı oyuncunun aylık ücretinin %25'ini geçemez." şeklinde bir madde bulunduğu ancak Allan'a kesilen cezasının aylık ücretinin neredeyse yarısı kadar olduğu da kaydedildi.

Il Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ise oyunculara ayrı ayrı kesilen para cezalarının 22 bin euro ile 225 bin euro arasında değiştiği ve toplam ceza miktarını 2.5 milyon euro değerinde olduğu öne sürüldü.

Serie A'da beş maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve 20 puanla 7. sırada yer alan Napoli, ligde gelecek hafta 'yı konuk edecek.