Antonio Vergara'nın yeni sakatlığı Napoli teknik ekibini endişelendirdi. Genç oyuncu Torino maçını kas sakatlığı nedeniyle terk etmek zorunda kalırken, takımı Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında zorlu bir sınav bekliyor. Massimiliano Allegri ise genç oyuncunun tekrarlayan sakatlıklarına dair olası bir açıklama getirdi.

Reklam

Vergara, Napoli'nin cumartesi akşamı Torino'yu 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlandı. 23 yaşındaki oyuncu sahadan çıkarken büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşı Matteo Politano ise oyundan çıkışı sırasında onu teselli etmeye çalıştı.

Allegri, maç sonrası basın toplantısında "Sakatlandı, onu ne kadar süre kaybedeceğimizi bilmiyorum" dedi. Deneyimli teknik adam, daha önce baldır kasında yaşadığı ve kendisini takımdaki dört maçtan uzak tutan sakatlığın ardından yeni bir aksilikle karşı karşıya kalan oyuncu adına üzüntüsünü dile getirdi.

Ayrıca okuyun: Tartışmalı pozisyonun ardından Casemiro, Messi'yi savundu

Napoli teknik direktörü şöyle devam etti: "Çok talihsiz bir durum, oldukça moralsizdi. Sakatlığın yaşadıklarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Bu yıl hem milli takımda hem de artan zihinsel baskı nedeniyle farklı sorumluluklar üstleniyor. Bazen bu tür sakatlıklar böyle şeylerden de kaynaklanabiliyor."

Reklam Reklam

Vergara bu sezon tüm kulvarlarda Napoli formasıyla 10 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ancak sakatlıklar forma şansını sekteye uğratmaya başladı. Oyuncu daha önce baldır kasındaki bir sorun nedeniyle dört maç kaçırmıştı. Yeni sakatlık ise sol uyluktaki bir fleksör kasıyla ilgili. "Il Mattino" gazetesi, oyuncunun 2026 yılı içinde Napoli formasıyla yeniden sahaya çıkıp çıkamayacağının hâlâ belirsiz olduğunu yazdı. Sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair kesin bir doğrulama bulunmasa da bu durum, oyuncunun takımdaki sezonunun yıl sonundan önce sona ermesi ihtimalini gündeme getiriyor. Bu bilgileri aktaran site ise Yahoo Sports oldu.

Related Topics

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 NAP

Ayrıca okuyun: Katalanlardan Perez'e yanıt: VAR 100 yıl önce olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanırdınız

City karşılaşması, Napoli'nin tur mücadelesindeki asıl savaş

Vergara'nın sakatlığı dışında Allegri, salı günü oynanacak Manchester City maçına da değindi. Bu karşılaşmayı önemli ve büyük bir maç olarak nitelendiren Allegri, aynı zamanda Napoli'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki durumunun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi ve bu maçın tur şansına etkisinin abartılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Reklam

Allegri, "Çok önemli bir maç, oynaması harika olan büyük bir karşılaşma" dedi. Ardından tur hesaplarının mutlaka İngiliz ekibi karşısında belirlenmeyeceğini, turun belirlenmesinde asıl mücadeleyi temsil ettiğini düşündüğü başka maçlar bulunduğunu vurguladı.

Allegri sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğumuz Club Brugge, Sabah ve Viking karşısında belirlenecek. Bodø'yu yenmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Salı günkü maç önemli ve çok zor olacak, ancak ligdeki durumumuzu düzene sokmamız gerekiyor. Ayrıca sahamızda oynayacağımız Club Brugge maçı belirleyici olacak."

Reklam

Ayrıca okuyun: PSG ve Arsenal'in önüne geçti, Barcelona Fransa'nın golcüsünden değerli bir sinyal aldı