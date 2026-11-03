Napoli yıldızı Scott McTominay, ya tamam ya devam niteliğindeki Uluslar Ligi maçları için İskoçya kadrosuna döndü

İskoçya Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, yılın son millî maç arası öncesinde birçok kilit oyuncunun dönüşüyle önemli bir moral buldu. Orta sahanın güçlü ismi Scott McTominay, yaklaşan iki Uluslar Ligi maçı için belirlenen 26 kişilik kadroya dahil edildi.

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McTominay kalp müdahalesinin ardından geri dönüyor

İskoç taraftarlar için en önemli haber, başarılı bir kalp müdahalesinin ardından millî takıma dönen McTominay'in kadroya alınması. Napoli'nin orta saha oyuncusu, İtalya'da kısa sürede yeniden en iyi formunu yakaladı ve İskoçya'nın bu UEFA Uluslar Ligi sezonundaki konumunu belirleyecek iki maça hazırlanırken maç eksiği belirtisi göstermedi. McTominay'in dönüşü, orta sahaya ihtiyaç duyulan fiziksel gücü ve gol tehdidini katıyor. İyileşmesinden bu yana çıktığı yedi maçta dört gol atması, millî takım için hâlâ ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

McTominay ile birlikte kadroya dönen bir diğer isim, adduktor kası sakatlığı nedeniyle önceki millî takım kampına katılamayan Torino forveti Che Adams. Serie A'da etkileyici bir form yakalayan Adams'ın dönüşü, Pocognoli'nin hücum hattındaki seçeneklerini artırıyor. Teknik direktör, özellikle Kuzey Makedonya'ya karşı oynanacak kritik iç saha maçı ve İsviçre deplasmanı öncesinde Adams'ın İtalya'da gösterdiği aynı yoğunlukla ileri uçta görev yapmasını bekleyecek.

Robertson, Dalglish'in rekorunun peşinde

Geri dönen oyuncular gündeme damga vursa da kaptan Andy Robertson tarih yazmanın eşiğinde. Tottenham Hotspur'un bek oyuncusu kısa süre önce millî takımda 101 maça ulaştı ve bunu başaran ikinci erkek futbolcu olarak efsanevi Sir Kenny Dalglish'in yanına adını yazdırdı. Robertson bu millî aradaki iki maçta da forma giyerse 103 millî maça ulaşacak ve resmen İskoçya tarihinin en çok millî maça çıkan erkek futbolcusu olacak.

İskoçya B Ligi'ndeki zorlu süreçten geçerken Robertson'ın liderliği sınanacak. Takımın yükselme play-off'larında yer alabilmesi için neredeyse kesin olarak iki galibiyete ihtiyacı var. AFC Bournemouth oyuncusu Ryan Christie de kişisel bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Orta saha oyuncusu, bu ay oynanması planlanan iki maçtan herhangi birinde forma giyerse 75. kez millî olacak.

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Yeni bir yüz ve önemli eksikler

Pocognoli, büyük ölçüde son maçlarda forma giyen gruba bağlı kaldı ancak A millî takım kadrosuna yeni bir isim ekledi. Rangers'ta hem savunmada hem de orta sahanın farklı bölgelerinde sergilediği çok yönlü performans, James Penrice'e kadroda yer kazandırdı. Onun kadroya alınması, savunma sağlamlığı ile hücumdaki yaratıcılık arasında doğru dengeyi bulmak isteyen teknik ekibe taktiksel esneklik sunuyor.

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Ancak kadroda eksikler de var. Savunmanın önemli isimlerinden Scott McKenna ile deneyimli orta saha oyuncusu Kenny McLean sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Geri dönen Kieran Tierney'nin bu boşlukları doldurmaya yardımcı olması beklenecek. İskoçya Futbol Federasyonu'nun bildirdiğine göre kadro, daha önceki 28 kişilik oyuncu grubundan biraz daha daraltılarak 26 oyuncuya indirildi.

Uluslar Ligi'nde yükselme ihtimalleri

İskoçya'nın hedefi net ancak zorlu. Kuzey Makedonya galibiyeti ile Slovenya karşısında evinde aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiyi içeren önceki millî maç döneminin karışık sonuçlarının ardından, takımın üzerinde başarılı olma baskısı var. A Ligi'ne yükselme hayalini canlı tutmak için muhtemelen en az dört puan gerekiyor. Daha azı ise takımın düşme hattındaki yerlere endişeyle bakmasına neden olabilir.

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İlk engel, taraftarların önemli bir rol oynamasının beklendiği Barclays Hampden'da Kuzey Makedonya karşısına çıkacak. Bu iç saha maçının ardından kadro, güçlü İsviçre ile karşılaşmak üzere deplasmana gidecek.

İskoçya'nın tam kadrosu

Kaleciler: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford).

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Savunma oyuncuları: Luis Binks (Brondby IF), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Orta saha oyuncuları: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

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Forvetler: Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla).