Napoli ve Lazio, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor

Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'ya göre Napoli ve Lazio, Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ünlü İtalyan spor muhabiri Gianluca Di Marzio, Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evinde bir toplantı düzenlendiğini ve bu toplantıda, transfer görüşmeleri yapıldığını iletti.

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Kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantıda yeni sezon için transfer planlamalarının yapıldığı ve transfer hedeflerinden birinin de Eljif Elmas olduğu ifade edildi.

2017 yılında Rabotnicki takımından 180 bin euro'ya 'ye transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun, ekiplerinden 'nun da gündeminde olduğu belirtildi.

Elmas, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 39 maçta 3 gol kaydetmeyi başardı.