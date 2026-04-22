Napoli, üç ay aradan sonra antrenman sahasına dönen David Neres'i karşılıyor

David Neres, rehabilitasyonunda büyük ilerleme kaydediyor. Napoli'nin forveti, yaklaşık üç ay önce ayak bileğinden ameliyat oldu, ancak şu anda antrenman sahasına geri döndü.

Neres'in mükemmel sezonu, 14 Ocak'ta Parma ile oynanan lig maçında ayak bileğinden sakatlık geçirmesiyle ani bir şekilde sona erdi. Sakatlık ilk başta düşünülenden daha ciddiydi ve ameliyat gerekli oldu.

Neres'in sakatlığı, Napoli için de büyük bir darbe oldu. Takım, sakatlığından önce Neres'in Bologna (iki gol), AC Milan (bir gol), Juventus (bir asist) ve AS Roma (bir gol) gibi rakiplere karşı sergilediği muhteşem performansını izlemişti.

Salı günü Neres, rehabilitasyon sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Eski Ajax oyuncusu, ameliyatından 85 gün sonra Napoli'nin antrenman sahasına çıktı.

Napoli'nin sağlık ekibi, Neres'i sezon sonuna kadar sahalara döndürmeyi umuyor ve oyuncunun ilerleyişini yakından takip etmeye devam edecek.

Neres'in yaklaşan dönüşü, sakatlandığı dönemde Scudetto yarışında tam gaz devam eden Napoli için her halükarda çok sevindirici bir haber.

Dalgalı geçen ayların ardından, üçüncü sırada yer alan Napoli için şampiyonluk artık mümkün değil, ancak Antonio Conte'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı içinde beşinci sıradaki Como'ya karşı sekiz puanlık bir avantaj sahibi.