Napoli Teknik Direktörü Spalletti, basın mensuplarına kendi ürettiği şaraptan hediye etti

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, medyayla her zaman iyi bir ilişkiye sahip olmadı, ancak sezonun son basın toplantısında herkese kendi şarabından bir şişe verdi.

Deneyimli taktisyen, Napoli'deki gazetelerin ve radyo istasyonlarının bu ilk sezonu sırasında Stadio Diego Armando Maradona'da kendisine karşı nazik davranmadığından şikayet etti.

Yine de sezonun son maç öncesi basın toplantısında herkese bir şişe şarap vererek onlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bu çok özel bir şişe, çünkü Bordocampo (İtalyanca taç çizgisi) denilen Toskana kırmızısı, Spalletti'nin kendi bağından yapılıyor.

Napoli'deki ilk sezonu

Napoli, Spalletti'nin Serie A'daki ilk sezonunu üçüncü sırada tamamladı ve son maçları Pazar öğleden sonra Spezia deplasmanında oynanacak.

Antonio Conte'ye yer açmak için Inter tarafından görevden alındıktan ve futbol kariyerine iki yıl ara verdikten sonra Toskana'daki bağında çok zaman geçirdi.

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