Napoli Teknik Direktörü Spalletti, ahlak polislerinin öldürdüğü İranlı kadınları anmak için basın toplantısına gül getirdi

İran vatandaşları, kadınlara yönelik muameleden ve 'ahlak polisinin' eylemlerinden memnun değiller.

Luciano Spalletti bugün düzenlediği maç öncesi basın toplantısına iki gül getirdi ve öldürülen İranlı kadınlar Mahsa Amini ve Hadis Najafi'yi andı.

İki kadın, İran'da ülkenin katı başörtüsü kurallarına uymadığı için 'ahlak polisi' tarafından tutuklandıktan sonra öldürülmesiyle başlatılan devam eden protestoların sembolü haline geldi. İddiaya göre Necefi, devam eden protestolara katılmak için Karaj sokaklarına çıktıktan sonra yetkililer tarafından vurularak öldürüldü.

Ne söylendi?

Spalletti, öldürülen kadınları anmak istedi ve Napoli'nin Torino ile yapacağı karşılaşma öncesinde maç öncesi basın toplantısına güller getirdi.

Çiçekleri neden getirdiği sorulduğunda ise sözünü hiç esirgemedi ve “Güller Mahsa Amini ve Hadis Necefi’yi anmak için, başka bir diyeceğim yok" dedi.

İran'da ne yaşanıyor?

Protestolar İran'da herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve birçoğu ülkede gerçek bir değişim görmeyi umuyor. Kadınlara yönelik muameleden ve 'ahlak polisinin' eylemlerinden memnun değiller.

Resmi ölü sayısı şu anda 76'nın üzerinde ancak İran devletinin eylemleri göz önüne alındığında sayı muhtemelen çok daha yüksek.

Najafi'nin annesi, kızlarının ölümünü Adn Kronos'a anlattı ve sonrasını açıklarken anlaşılır bir şekilde perişan oldu.

“Hadis öldüğünden beri hiç iyi değilim, hap ve iğnelerle ayakta duruyorum. Karnına, boynuna ve kalbine vurdular. Hastaneye gittik ama orada olmadığını söylediler.

“Bizi gücendirdiler ve içeri girip cesedi görmemize izin vermediler. Sonra bir güvenlik görevlisi bize acıdı ve 'Kızınız morgda, sizi burada tutuyorlar ve sonra tutuklayacaklar' dedi. Bu yüzden kaçtık.”