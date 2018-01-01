Napoli taraftarlarından Kalidou Koulibaly'ye destek: Hepimiz Koulibaly'iz

Napoli taraftarları, Inter maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Kalidou Koulibaly'ye destek olmak için oyuncunun maskesini takacak.

Napoli taraftarları cumartesi günü oynanacak olan Bologna maçında stoperleri Kalidou Koulibaly'nin maskesini takarak, Inter maçnda ırkçılığa maruz kalan oyuncuya destek olacaklar.

Hafta içi oynanan ve 1-0 kaybedilen Inter maçının 80. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan 27 yaşındaki stoper, Interli taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalmıştı.

Maçtan sonra Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, oyuncusuna destek vermişti: "Belki de meseleyi kendimiz ele almalı ve maçtan çekilmeliyiz. Eğer çekilirsek hükmen mağlup sayılırız ama buna hazırız."

Maçın ardından ise Napoli taraftarları Koulibaly için destek kampanyası başlattı. Taraftarlar, oyuncunun yüzünün olduğu maske ve isminin olduğu tişört hazırlığı yapıyorlar.

Koulibaly'nin takım arkadaşı Faouzi Ghoulam da Twitter hesabı üzerinden desteğini gösterdi ve Koulibaly maskesiyle yaptığı paylaşımda, "Hangi renk olduğunun, hangi dinden olduğunun, hangi takımı desteklediğinin bir önemi yok. Futbol, tüm sporlar gibi sadece bir oyun. Tüm oyunlar tutku, eğlence ve özgürlük içerir. Ve özgürlük hepimizin aynı olmasıdır. Hepimiz Koulibaly'iz," açıklamasını yaptı.