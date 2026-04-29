Napoli taraftarları, Noa Lang'ın yakında gerçekleşecek dönüşü konusunda net bir tavır sergiliyor

Noa Lang, altı aylık kiralık döneminin ardından önümüzdeki yaz Napoli'ye geri dönecek. Fanatik, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurmuştu ve İtalyan taraftarlar bu habere oldukça sevindi.

La Gazzetta dello Sport da bunu doğruluyor. Pembe spor gazetesi, Lang'ın teknik direktör Antonio Conte ile kötü bir ilişkisi olduğunu, ancak Napoli taraftarları tarafından her zaman sevildiğini ve hala sevildiğini vurguluyor.

“Lang, dürüst olmak gerekirse Napoli'deki zamanları hakkında hiçbir zaman olumsuz konuşmadı ve Ocak ayında da ayrılmak istemedi” diye yazıyor. “Taraftarlarla ve şehirle güçlü bir bağ kurdu, ancak Conte ile ilişkisi hiçbir zaman tam anlamıyla gelişmedi.”

"Napoli taraftarları onu tekrar görmekten mutlu olacak. Gerçek şu ki, Lang klas, hız ve hücum özelliklerine sahip, ancak Alisson Santos ile rekabet etmek zorunda kalacak. Ancak Noa'nın kalbi Napoli'de" deniyor.

La Gazzetta'ya göre, Galatasaray'a gitmeden hemen önceki dönemde Lang, takımın "taşıyıcı oyuncularından" biriydi. "Conte 3-4-2-1 dizilişine geçtiğinde, Lang sahayı domine etmeye başladı. Goller ve asistler, ve giderek daha ikna edici performanslar."

“Ancak Ocak ayında daha fazla güvence istiyordu ve Hollanda ile Dünya Kupası için de kartlarını iyi oynamak istiyordu. Ve Galatasaray’da bir kral gibi karşılandı”, diye bitiriyor gazete, Lang’ın kiralık dönemini ‘başarısız’ olarak nitelendirmiyor bile.

Ancak on altı maçta sadece iki gol atmış olması, Lang için Türkiye'de büyük bir başarı olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Her halükarda bu, Galatasaray'ı ikna etmek için yeterli olmadı, çünkü kulüp 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.