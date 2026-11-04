Porto maçı, play-off'a kalacak bir sıra elde etmeye çalışan Napoli ve sakatlık krizinin ortasında, yalnızca üç gün önce eski takımına karşı Juventus Stadium'da aldığı ağır yenilgiyi geride bırakmaya çalışan Max Allegri için şimdiden büyük önem taşıyor.

Maç öncesinde Sky Sport mikrofonlarına konuşan sportif direktör Giovanni Manna, kadrodaki çok sayıda oyuncunun yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle maç kadrosunu belirlemekte zorlandıklarını ve kulübün kadroyu güçlendirmek için ocak ayındaki transfer döneminde hamle yapması gerektiğini vurguladı. Ancak bu hamle, takıma yeni bir santrfor katmak için olmayacak.

MAÇ - "Şampiyonlar Ligi'nde daha uzun bir yol var ve özellikle içinde bulunduğumuz hassas dönem nedeniyle bugünkü maç önemli. Özgüven açısından iyi bir performans sergilemek önemli."

DE BRUYNE - "Kevin, sahanın her bölgesinde oynayabilen üst düzey bir futbolcu. Bu akşam belki de yıllardır bilinen özelliklerine daha uygun bir pozisyonda oynayacak ama Serie A'da oyun kurucu olarak da oynayabildiğini gösterdi. Bugünkü ilk 11, elimizdeki oyuncuların da bir sonucu."

SAKATLIK KRİZİ - "Sakatlıklara gelince, travmaya bağlı sorunlar da yaşadık. Bazı oyuncular geçen yıl geçmişe kıyasla daha fazla sorun yaşadı. Örneğin Anguissa daha önce hiç böyle sorunlar yaşamamıştı, Neres ise yaşamıştı. Ama bu bir bahane değil."

"OCAK AYINDA TRANSFER YAPACAĞIZ" - "Ocak ayında bir transfer, belki hücum hattına? Eksiğimizin olmadığı tek yer hücum hattı… Değerlendirmelerimiz sürekli devam ediyor. Elbette bir şeyler yapmak için çalışacağız ama o döneme nasıl ulaşacağımıza bakacağız. Her zamanki gibi kendi kriterlerimize bağlı kalarak yapılması gerekenleri yapacağız."