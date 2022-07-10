Victor Osimhen'e ilgi duyan kulüplerin sayısı her geçen gün artarken, Napoli de oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Serie A takımlarından Napoli, Avrupa'nın birçok büyük takımının transfer listesinde yer alan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i takımda tutmak istiyor. Kontratının sona ermesine üç yıl kalan oyuncunun durumunu değerlendiren Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, oyuncuyu takımda tutmak isteseler de Osimhen'e duyulan ilginin farkında olduklarını söyledi.

Osimhen'in durumunu araştıran çok sayıda takımdan telefon aldıklarını ancak oyuncu için resmi bir teklif almadıklarını dile getiren Giuntoli, Osimhen'in takımıyla olan uzun kontratına vurgu yaptı. Ocak ayında Newcastle United'ın 100 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Napoli'nin oyuncu için talep edeceği bonservis bedeli ise şu an için netlik kazanmadı.

Lille'den astronomik ücretle transfer oldu

Serie A'da sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamayla kafalarda soru işaretleri oluşturan Osimhen, gelecek sezon hangi takımda oynayacağını bilmediğini ve şu anda sadece tatil yapmaya odaklandığını söylemişti. Napoli'ye 2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında Lille'den transferden olan Osimhen, kendisini Serie A'da da ispatlamıştı.

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Ligdeki ilk sezonunda 24 Serie A karşılaşmasına çıkan ve toplamda 10 gol, üç asistle oynayan Osimhen, geride bıraktığımız sezonda ise tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve bu karşılaşmaları 18 gol, iki asistle tamamladı. Nijerya Milli Takımı'nın da en önemli ismi olan golcü oyuncunun adı son dönemde Robert Lewandowski'nin yerine Bayern Münih ile anılıyordu.

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