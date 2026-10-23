Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kentte kısa süre önce yapılan bir toplantının ardından İtalyan devinin kontrolünü devretmeye hazırlandığı yönünde yeniden ortaya çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Deneyimli film yapımcısı, daha önce Orta Doğulu yatırımcılardan gelen milyarlarca avroluk bir teklifi reddettiğini de açıkladı.

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Kulüp başkanı, satın alma iddialarını reddetti

De Laurentiis, Corriere dello Sport'un İtalyan-Amerikalı iş insanı Matt Rizzetta ile yeniden görüştüğünü bildirmesinin ardından Napoli'nin kendisine ait olmaya devam edeceğini yineledi. 6 Eylül 2004'te Serie C'de mücadele eden iflas etmiş kulübü kurtaran 77 yaşındaki De Laurentiis, 2022-23 ve 2024-25 Serie A şampiyonlukları da dâhil olmak üzere yedi büyük kupa kazanılmasına öncülük etti. Ancak Napoli Basket'in çoğunluk hissedarıyla yaptığı son görüşmeler, ilk kez mayıs ayında doğrulanan kulübün el değiştirebileceğine ilişkin söylentileri yeniden alevlendirdi.

Milyarlarca euroluk teklifler kararını değiştirmedi

IMAGO

İtalyan iş insanının 22 yıllık yönetiminde güneyin dev kulübü, üç Coppa Italia şampiyonluğu (2012, 2014 ve 2020) ve iki Supercoppa Italiana zaferinin (2014 ve 2025) yanı sıra 2005-06 Serie C şampiyonluğunu da kazandı.

De Laurentiis, perşembe günü Radio Kiss Kiss'e verdiği ve Sky Sport Italia aracılığıyla aktarılan röportajda, Rizzetta'nın konsorsiyumu ve Orta Doğulu taliplerle önceki görüşmelerine açıklık getirdi: “Napoli satılık değil. Araplar bana 3,5 milyar euro teklif etti ama emekli olmak istemedim. Hâlâ film yapmayı biliyorum. Hakkında hiçbir şey bilmediğim futbolu da sayısız zorluğa rağmen öğrendim.

“Yaklaşık bir yıl önce tanımadığım Matt Rizzetta'dan bir görüşme talebi aldım. Nezaketen yanıt verdim. Bana temsil ettiği ve Napoli'yi satın almak isteyen birkaç fonu tanıttı.

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“Bu, geçen yıl şubat ile mart ayları arasında oldu. Onların avukatlarıyla bizimkileri görüştürdük. Teklifin ve arkasında kimlerin olduğunun değerlendirmesini yapmak istedik, ancak hiçbir zaman fiilen bir detaylı inceleme süreci başlatmadık.

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“2 milyar euronun bir kısmını imza sırasında, kalanını ise sonraki üç yıl içinde ödemek istiyorlardı. Başlangıçta bana kulübü yönetmeye devam edeceğim, sonunda onursal başkan olana kadar rolümü kademeli olarak azaltacağım söylendi. Kulübü yönettiğimiz 22 yıl boyunca yaptığımız çalışmaların devam edeceğine dair güvenceler istedim. Dünyanın dört bir yanındaki Napoli taraftarlarına karşı bir sorumluluk hissettim.

“Para önemli ama son sırada geliyor. Matt Rizzetta, arkasında iki veya üç fon olduğunu söyledi. Ancak 2 milyar euro tek seferde değil, yıllar içinde gelecekti.”

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Amerikalılar yerine yerel alıcıları tercih ediyor

Mayıs ayında kulüp başkanı, olası satın alma girişimlerine ilk kez şu sözlerle değinmişti: “Sorun para değil. Mesele, yerime geçecek kişinin kulübü yürekten yönetip yönetemeyeceği.” Perşembe günü Napoli'de Rizzetta ile yaptığı son görüşme hakkında ise De Laurentiis şunları ekledi: “Onu ağırlamaktan mutluyum. O da beni Amerika'da bir basketbol maçı izlemek için ağırlamıştı.

“Napoli'nin satışını gündeme getirdiğinde ona bu pembe diziyi yeniden başlatmamasını söylüyorum. Stadyumu inşa etmek istiyorum ve bu, fiziksel olarak da büyük bir çaba gerektirecek. O muhtemelen Maradona'dan memnun olurdu. Başka bir yerde yeni bir stadyum yapılırsa Maradona'nın bulunduğu alanı yeşilliklerle dolu büyük bir parka dönüştürmek harika olur.

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“Şimdilik satmaya karar vermedim. Ama verirsem bir Amerikalı yerine Napolili birine satmayı tercih ederim.

“Kendi memleketimizde kiminle muhatap olduğumuzu hepimiz biliriz. İki, üç ya da beş yıl içinde Napolili biri benim yerimi almak isterse buna razı olurum. Harika insanlar için 22 yıl çalıştım.”

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Gelecek planlarının odağında stadyum projesi var

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De Laurentiis, yabancı yatırım fonlarının tekliflerini değerlendirmek yerine artık enerjisini kulübe modern ve yeni bir stadyum kazandırmaya yöneltecek. Bu stadyum, Stadio Diego Armando Maradona'dan farklı bir yerde olacak. Kulübün mülkiyetinin tamamen kendisinde kalması, yakın dönemde iki kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Napoli'nin Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi sürdürdüğü dönemde yönetimde istikrar sağlıyor. Kulübün gelecekte devredilmesi ise muhtemelen önümüzdeki beş yıl içinde Napolili bir alıcı ortaya çıkana kadar bekleyecek.