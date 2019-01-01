Napoli - Salzburg maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Napoli ile Salzburg karşı karşıya geliyor...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4. hafta karşılaşmalarında ile Salzburg, San Paolo'da karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesi Napoli grupta 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. temsilcisi ise 3 puanla 3. sırada.

İki takım arasında Avusturya'da oynanan ilk maç, Napoli'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Karşılaşmayı Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

5 Kasım Salı günü TSİ 23:00'te oynanacak mücadele beIN Connect üzerinden takip edilebilecek.

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Muhtemel 11'ler

Napoli: Meret, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik

Salzburg: Carlos, Kristensen, Wöber, Ramalho, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Daka, Minamino, Hee-Chan, Haaland

Napoli - Salzburg maçı öncesi öne çıkan Opta verileri

Napoli ile FC Red Bull Salzburg, Avrupa arenasında bugüne kadar üç kez karşılaşırken; bu maçların ikisini İtalyan ekibi kazandı (1M).

RB Salzburg ile oynadığı maçlarda iki galibiyet alan Napoli, Avrupa kupaları tarihinde hiçbir rakibini üç kez mağlup edemedi.

RB Salzburg, Napoli deplasmanında çıktığı tek maçta rakibine 3-0 mağlup oldu (2018/19 son 16 turu ilk maçı).

Evinde oynadığı son 18 Şampiyonlar Ligi maçının 12'sini kazanan Napoli (3B 3M), son beş karşılaşmada dört galibiyet elde etti (1B).

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç grup maçında en fazla gole sahne olan takım FC Red Bull Salzburg (20; 11-9).

Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği ilk üç maçta da gol atan FC Red Bull Salzburg forveti Erling Haaland, tarihte bunu ilk dört karşılaşmada başaran dördünü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor: Zé Carlos; FC 1992/93, Alessandro Del Piero; 1995 & Diego Costa, Atlético Madrid 2013/14.

Napoli formsı giyen Dries Mertens, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son 12 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 4 asist).

19 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste dört maçta gol atan en genç ikinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Kylian Mbappé bunu 18 yaşındayken başarmıştı).

Napoli formasıyla Avrupa kupalarında 14 golü bulunan Lorenzo Insigne, hiçbir maçta iki gol atamadı. Ayrıca Insigne'nin rakip filelere gönderdiği son altı golün sadece ikisi iç sahada geldi.

Şampiyonlar Ligi tarihinde herhangi bir sezonda Erling Haaland'dan (6) daha fazla gol atabilen sadece iki Norveçli oyuncu var (8; Tore Andre Flo 1999/00'de & Ole Gunnar Solskjaer 2001/02'de).