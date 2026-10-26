Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri'ye verilen iki maçlık men cezasına itiraz etme niyetini resmen açıkladı. Deneyimli teknik adam, hafta sonu oynanan olaylı Serie A karşılaşmasında yaşanan bir dizi hararetli tartışmanın ardından cezalandırıldı.

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Napoli, Allegri'nin cezasına itiraz ediyor

Allegri'nin öfkeli mizacı onu bir kez daha zor durumda bıraktı ancak yeni kulübü disiplin cezasını itiraz etmeden kabul etmeyecek. Napoli, cumartesi günü Stadio Diego Armando Maradona'da Roma ile oynanan ve 3-3 biten heyecan dolu maçta yaşanan olayların ardından teknik direktörüne verilen iki maçlık cezaya resmen itiraz edeceğini açıkladı.

Kulüp, hukuki tutumunu kısa bir kamuoyu açıklamasıyla duyurdu: “SSC Napoli, belgelere erişim talebinin ardından teknik direktör Massimiliano Allegri'ye verilen iki maçlık cezaya itiraz edeceğimizi bildirir.”

Yedek kulübesindeki öfke patlaması kırmızı kartla sonuçlandı

Olaylar, Allegri'nin, Leonardo Balerdi'nin Roma ile 3-3 biten maçın sonlarında attığı beraberlik golünün ardından hakem ekibine öfkeyle tepki göstermesiyle başladı. Hakem saha kenarındaki monitörden pozisyonu incelemeden golü geçerli saydı. Özellikle dördüncü hakem Juan Luca Sacchi'yi hedef alan Napoli teknik direktörü, kırmızı kart görmeden önce iddiaya göre “Bu golü iptal etmezseniz...” diye bağırdı.

Haberi aktaran Football Italia'ya göre öfkeli Allegri, teknik alandan çıkarılırken “Ne söyledim? Bana ne söylediğimi söyleyin!” diye bağırdı. En hararetli anlarının alametifarikası hâline gelen bir sahnede ceketini öfkeyle çıkarıp hışımla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra geri döndü; Napoli çalışanları onu oradan uzaklaştırmaya çalıştı.

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Allegri, Juventus ile buluşmayı kaçıracak

Cezanın zamanlaması İtalyan teknik direktör için özellikle hassas. Lega Serie A, pazartesi öğleden sonra Allegri'ye iki maçlık ceza verildiğini doğruladı. Bu ceza nedeniyle Allegri, çarşamba günü Monza ile oynanacak karşılaşmada ve pazar günü eski kulübü Juventus'a karşı oynanacak, büyük heyecanla beklenen maçta takımının başında olamayacak.

Roma karşısında yaşanan son puan kaybı ve daha önce Venezia'ya alınan yenilgi, Napoli'nin Serie A tablosunda gerilemesine yol açtı. Kulüp, sekiz maçın ardından 11 puanla 10. sırada yer alıyor ve lider Inter'in tam 11 puan gerisinde.

Milan'dan ayrılışın ardından Napoli'de yeniden yapılanma

Allegri, yaz aylarında Antonio Conte'nin yerine üç yıllık sözleşmeyle Napoli'nin başına geçti. Bu atama, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamamasının ardından geçen sezon sonunda görevden alınmasından kısa süre sonra gerçekleşti.