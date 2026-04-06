Napoli'nin yıldızını Milan maçından uzak tutan ani bir sağlık sorunu

Napoli takımı, bu akşam Pazartesi günü İtalyan Serie A'nın 31. haftası kapsamında Milan ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde ağır bir darbe aldı.

Bu maç, şampiyonluk yarışında belirleyici olacak. Kazanan takım, lider Inter Milan'ı takip etmeye devam edecek ve ligin son metrelerine kadar ona baskı uygulayacak.



"Sky Sport Italia" kanalına göre, Danimarkalı forvet Rasmus Højlund dün gece mide virüsü nedeniyle şiddetli ateş ve kusma şikayetleri yaşadı.

İtalyan kanal, Hoiland'ın sağlık sorunları nedeniyle Milan maçında forma giyemeyecek durumda olduğunu ve muhtemelen maç kadrosundan tamamen çıkarılacağını belirtti.



Genç yıldız, 37 resmi maçta 18 gol (14 gol, 4 asist) ile Napoli kadrosunun en skorer oyuncusu olarak gösteriliyor.

Bu eksiklikler, zaten Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo ve Amir Rahmani'nin yokluğunu yaşayan teknik direktör Antonio Conte için büyük bir darbe oldu.



Ayrıca okuyun:

Conte, İtalya milli takımını tekrar çalıştırma konusundaki

tutumunu belirledi Balotelli sessizliğini bozdu: Her şeyi yıkın ve sıfırdan başlayın!