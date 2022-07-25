Napoli'nin en değerli oyuncusu Victor Osimhen, Luciano Spalletti tarafından antrenmandan kovulsa da ikili arasındaki gerginlik büyümedi.

Napoli'nin 2020 yazında Fransız ekibi Lille'den 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda teknik direktörü Luciano Spalletti ile tartışma yaşadı. Basına açık gerçekleştirilen antrenmanda takım arkadaşı Leo Ostigard'a sert bir faul yapan Osimhen, Spalletti'nin tepkisini çekti.

Önce kendisini sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşı Anguissa ile tartışan Osimhen, ardından maçta hakemlik yapan Spalletti'ye tepki gösterdi. Osimhen'in kendisine yönelik tavrından hoşlanmayan İtalyan teknik direktör, oyuncusunu idmandan çıkartmaya karar verirken, Sport Italia'da yer alan habere göre, "Çok konuşuyorsun git ve duş al" dedi.

Napoli'nin en değerlisi

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından formasını yere fırlatan ve soyunma odasına yönelen Osimhen, bu sabah ise Spalletti ile buzları eritti. Taraftarlar için forma imzalama kampanyasına teknik direktörüyle birlikte katılan Osimhen'in neşeli tavırları dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 32 maçta 18 gol atan 23 yaşındaki yıldızın adı birçok takımla anılıyordu.

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Özellikle Premier Lig takımlarının radarında olduğu bilinen ve Newcastle United ile Arsenal'in yoğun bir ilgi gösterdiği Osimhen, daha önce Lille ve Wolfsburg gibi takımlarda da oynamıştı. Serie A'daki en değerli golcülerden biri olarak gösterilen Osimhen için 100 milyon euro'nun altındaki tekliflerin başkan Aurelio De Laurentiis tarafından reddedilmesi bekleniyor.

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