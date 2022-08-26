Napoli'nin yıldızı Osimhen'in menajeri Ronaldo takasına yönelik iddiaları yalanladı

Adı Manchester United ile anılan Victor Osimhen'in menajeri İngiliz kulübüyle görüşmediklerini açıkladı.

NELER YAŞANDI? Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo hakkında son dönemde yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Portekizli oyuncunun menajeri Jorge Mendes Napoli ile merkezinde Osimhen ile Ronaldo'nun yer aldığı bir takas için masaya oturdu. Fakat Nijeryalı forvetin menajeri Roberto Calenda bu dedikodulara son verdi.

NE SÖYLEDİ? Cuma günü Twitter'dan bir açıklama yapan Calenda şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden bir pazarlık ya da takas görüşmesi yok."

"Victor Osimhen, Napoli'nin oyuncusu. Napoli ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın gururunu teknik direktörü ve takım arkadaşlarıyla birlikte yaşamak istiyor."

BÜYÜK RESİM: Osimhen söylentileri gerçekten asılsız çıkarsa forvet arayışını sürdüren Manchester United büyük bir darbe daha yemiş olacak. Transfer döneminin bitimine günler kala hala beklenen transferi yapamayan United, sezonun geri kalanına hücum hattındaki soru işaretleriyle girebilir.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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MANCHESTER UNITED'I NELER BEKLİYOR? 1 Eylül'de kapanacak olan transfer döneminde artık günleri ve hatta saatleri saymaya başladık. Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Erik ten Hag, Ronaldo ayrılmasa dahi kadroya bir hücumcu daha katmak istiyor.