İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'yi kazanmasında önemli bir rol oynayan ve turnuva boyunca altı maçta forma giyen Lorenzo Insigne'nin yeni durağı MLS oldu.

Kulübü Napoli ile sona erecek olan kontratını uzatmayan 30 yaşındaki yıldız, MLS'in Kanada ekibi Toronto FC'nin astronomik maaş teklifini geri çevirmedi.

Toronto'dan yapılan açıklamada Insigne'nin Temmuz ayında takıma katılacağı duyuruldu. Napoli'nin maaşında indirime gitmesini istediği Insigne yeni takımında yıllık 11.5 milyon euro ve 4.5 milyon euro'ya kadar başarı bonusu kazanacak.

1 Temmuz 2022'den itibaren Toronto oyuncusu olacak olan Insigne, yeni takımında dört yıl top koşturacak.

Toronto başkanı çok mutlu

Toronto FC Başkanı Bill Manning bu transfer ardından duyduğu heyecanı gizlemezken, Insigne'nin imzasının kulüp için tarihi bir an olduğunu söyledi:

"Lorenzo kariyerinin en iyi dönemini yaşayan dünya çapında bir hücum oyuncusu. İtalya ile Avrupa şampiyonu oldu ve Napoli ile çok büyük maçlar oynadı. Maçların kaderini değiştirme yeteneğine sahip bir oyuncuyu transfer ettik.

"Oyunu neşe ve tutkuyla oynuyor. Taraftarlarımızın onu izlemekten büyük zevk alacağına eminim"

Napoli'de iki kupa kazandı

Napoli forması altında iki İtalya Kupası zaferi yaşayan Insigne, Serie A'da geçirdiği 11 sezonda 321 maça çıkmış ve rakip fileleri 90 kez sarsmıştı.

Yıldız oyuncu kariyerindeki ilk büyük çıkışı ise 2011-2012 sezonunda Zdenek Zeman'ın çalıştırdığı Pescara'da yapmış ve Serie A'da sezonu 37 maçta 18 gol atarak tamamlamıştı.

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