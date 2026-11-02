Napoli'nin yardımcı antrenörü Marco Landucci, pazar günü Juventus deplasmanında alınan 2-0'lık yenilginin ardından takımın Serie A puan tablosunda sekizinci sırada yer alması üzerine çıkan kriz iddialarını reddetti. Cezalı teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yerine saha kenarında görev yapan Landucci, eksiklerle mücadele eden kadrosunun şu anda endişeli değil, hayal kırıklığına uğramış olduğunu vurguladı.

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Vekil teknik direktör kriz söylemlerini reddetti

Landucci, Kerim Alajbegovic ve Jeremie Boga'nın gollerinin eleştirilerin hedefindeki Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye evinde kritik bir galibiyet getirmesinin ardından sakinlik çağrısında bulundu. Torino devi güneyli rakibinin üç puan önüne geçerken, konuk ekip etkisiz bir performans sergilediği maç boyunca yalnızca bir isabetli şut çekebildi. Kulübün 10 maçta topladığı 14 puan, 2009-10 sezonundan bu yana ligin bu aşamasındaki en kötü performansı.

Yavaş başlangıç konuk ekibi geride bıraktı

Lig maçlarında dört galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan güney ekibi, lider Lazio'nun 14, ilk dört sıranın ise dokuz puan gerisinde. Kendisine DAZN tarafından paniğe kapılıp kapılmadıkları sorulan Landucci, "Endişeli değiliz ama büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü bu maç bizim için önemliydi.

"Gerçek şu ki maç böyle geçti. Susup çarşamba gününe hazırlanmalıyız. Bu maç takviminde birçok takım gibi bizim de çok sayıda sakatımız var. Bu bir ölçüde kaçınılmaz ve devam etmek zorundasınız" dedi.

Maçın ardından cezalı Allegri ile yaptığı görüşmeyi anlatan yardımcı antrenör şöyle devam etti: "Evet, soyunma odasında konuştuk ama söylenecek fazla bir şey yok. Elbette mutlu değildi. Siz mutlu olur muydunuz?

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"Sadece ikinci yarıda daha iyi olmamız gerektiğini, hatalarımızın bedelini ağır ödediğimizi söyledi, hepsi bu."

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Yeni sakatlıklar sıkıntıları artırdı

Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, David Neres, Benoit Badiashile ve Leonardo Spinazzola'dan zaten yoksun olan konuk ekip, Kevin De Bruyne ve Giovanni Di Lorenzo'nun devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla yeni darbeler aldı.

İki oyuncunun oyundan çıkmasına değinen Landucci şunları ekledi: "Belli ki devam edemediler. De Bruyne'nin bileğinde bir sorun vardı. Giovanni Di Lorenzo'nun neyi olduğundan emin değilim ama o da devam edemedi. Buna rağmen daha iyi olmalıyız. Harika gollerin belirlediği dengeli bir karşılaşmaydı ama kendi durumumuzu da zorlaştırdık."

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Liderle karşılaşmadan önce Avrupa deplasmanı

Allegri, sakatlıklarla boğuşan takımının çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda oynayacağı maçta teknik alandaki yerini alacak. Portekiz'de olumlu bir sonuç almak, Serie A'nın namağlup lideri Lazio ile ligde oynanacak zorlu maç öncesinde takımın özgüvenini yeniden kazanması için kritik önem taşıyor. Millî aradan önce yaşanacak bir başka aksilik, ilk dört hedeflerini büyük tehlikeye atacak.