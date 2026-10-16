Napoli, yarın cumartesi günü stc tv'de yayınlanan İtalya Serie A'nın yedinci haftasında Venezia'ya konuk olacak.

Napoli, Calcio puan durumunda 8 puanla sekizinci sırada yer alıyor; Venezia ise puansız olarak ligin son basamağında bulunuyor.

Opta istatistik ağı, Napoli'nin İtalya Serie A'da Venezia karşısında çıktığı 16 maçtan 14'ünde yenilgi yaşamadığını, 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde ettiğini aktardı.

Ayrıca Napoli, Venezia'ya karşı son 10 karşılaşmada yenilgi görmedi; bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Gelecek maçlar VEN Serie A 09:00 NAP

Venezia'nın birinci ligde Napoli'yi son kez yendiği tarih ise 8 Mart 1942; o maçta Penzo Stadı'nda 4-1 kazanmıştı.

Venezia, İtalya Serie A'da Napoli karşısında çıktığı son 7 maçta gol atmayı başaramadı.

Napoli'nin birinci ligde gol yemeden geçirdiği üst üste daha uzun bir maç serisi yalnızca Avellino karşısında bulunuyor; bu takıma karşı 8 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı.

Venezia, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk altı maçının tamamını kaybetti ve bu durumu daha önce yalnızca bir kez, 1949-1950 sezonunda yaşamıştı.

Şimdiye kadar birinci ligde bir sezonun ilk yedi maçının tamamını kaybeden takım sayısı, müsabaka tarihinde yalnızca 3 kulüple sınırlı: 2017-2018 sezonunda Benevento, 1951-1952 sezonunda Legnano ve 1949-1950 sezonunda Venezia.

Napoli, ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta yalnızca 1 puan topladı; Inter'e yenildi ve Fiorentina ile berabere kaldı.

Napoli'nin İtalya Serie A'da deplasmanda üst üste en az 3 maçta galibiyet alamadığı son dönem, Şubat ile Nisan 2025 arasına denk geliyor. O dönemde 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı; bu maçlar arasında Venezia ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma da yer alıyordu.

Napoli, İtalya Serie A'ya yeni yükselen takımlara karşı oynadığı son 7 maçı kazandı ve bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Ayrıca bu tür maçların son 9'unun 8'inde, son 5 maçı üst üste olmak üzere kalesini gole kapattı.

Venezia, bu sezon İtalya Serie A'da 18 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. Takım aynı zamanda yapılan faul ile sarı kart arasındaki en düşük orana sahip; oyuncuları ortalama her 3,6 faulde bir sarı kart görüyor.

Frosinone karşısında 2 gol kaydeden Kevin De Bruyne, 4 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste iki maçta gol atmayı başarabilir. Belçikalı futbolcu bunu son olarak Ekim 2022'de, Manchester City formasıyla Premier Lig'de Brighton ve Leicester City karşısında üst üste iki maçta gol atarak yapmıştı.

Belçikalı oyuncu, ağustos ayının başından bu yana kulübü ve ülkesinin milli takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistle toplam 7 golde pay sahibi oldu.