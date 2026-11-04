Porto maçı, play-off’a kalacak bir sıra için mücadele eden Napoli ve sakatlıkların yarattığı eksiklerle boğuşurken sadece 3 gün önce eski takımına karşı Juventus Stadium’da aldığı ağır yenilgiyi unutturmaya çalışacak Max Allegri için şimdiden büyük önem taşıyor.

Maç öncesinde Sky Sport mikrofonlarına konuşan sportif direktör Giovanni Manna, kadrodaki oyuncuların yaşadığı çok sayıdaki fiziksel sorun nedeniyle maç kadrosunu oluşturmakta zorlandıklarını vurguladı. Manna, kulübün kadroyu güçlendirmek için ocak ayında transfer yapması gerektiğini de söyledi. Ancak yeni bir santrfor almak için değil.

MAÇ - "Şampiyonlar Ligi’nde daha uzun bir yol var ve özellikle içinden geçtiğimiz bu hassas dönemde bugünkü maç önemli. Özgüven açısından iyi bir performans sergilemek önemli."

DE BRUYNE - "Kevin, sahanın her bölgesinde oynayabilen üst düzey bir oyuncu. Bu akşam belki de yıllardır bilinen özelliklerine daha uygun bir pozisyonda oynuyor ama Serie A’da oyun kurucu olarak da oynayabildiğini gösterdi. Bugünkü ilk 11 de içinde bulunduğumuz durumun bir sonucu."

SAKATLIKLARIN YARATTIĞI EKSİKLER - "Sakatlıklara gelince, travmaya bağlı sorunlar da yaşadık. Bazı oyuncular geçen yıl geçmişe kıyasla daha fazla sorun yaşadı. Örneğin Anguissa’nın daha önce hiç böyle sorunları olmamıştı, Neres’in ise olmuştu. Ama bu bir bahane değil."

"OCAK AYINDA TRANSFER YAPACAĞIZ" - "Ocak ayında bir transfer, belki hücum hattına? Eksiğimizin olmadığı tek yer hücum hattı... Değerlendirmelerimiz sürekli devam ediyor. Elbette bir şeyler yapmak için çalışacağız ama o döneme nasıl ulaşacağımızı göreceğiz. Her zaman olduğu gibi kendi kriterlerimize bağlı kalarak yapılması gerekenleri yapacağız."