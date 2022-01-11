Napoli'nin yıldızı Kalidou Koulibaly, PSG ile görüştüğünü doğruladı, ancak Napoli ona 'tüm sevgilerini' göstererek satmadı.

Senegalli milli oyuncu şu anda milli takımıyla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor. Geçmişte birçok üst düzey kulüple yoğun bir şekilde bağlantılıydı, ancak 2014'te Genk'ten 7,7 milyon avroluk bir anlaşmayla geldiği Napoli'den hiç ayrılmadı.

PSG, savunma oyuncusunun teyit ettiği gibi geçmişte 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışan kulüplerden biri.

Koulibaly ne söyledi?

Canal+'ya konuşan Senegalli yıldız “Onlarla ve diğer kulüplerle konuştum” dedi.

“Bir ilgi vardı, ama bu şeyler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Napoli bana olan sevgisini göstererek beni satmadı.

"İyi olmaya devam etmek ve dünyanın en iyi savunmacıları arasında olmak istiyorum. PSG'nin beni düşündüğü için mutluyum, bu iyi yaptığım anlamına geliyor ve bu cesaret verici."

Koulibaly, Napoli ile 298 maç oynadı ve Stadio Maradona'daki sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Napoli'nin stoperi, iki gün önce COVID testi pozitif çıktığı için dün Senegal'in Zimbabve karşısında 1-0 yendiği maçı kaçırdı.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçında Liverpool'un yıldızı Sadio Mané'nin geç gelen bir gol Senegal'e üç puanı kazandırdı.

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