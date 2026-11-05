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Dragao hezimetinin ardından McTominay'den öfkeli sözler

Napoli'de gerilim, Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından doruk noktasına ulaştı. Scott McTominay attığı golle skoru kısa süreliğine 1-1'e getirse de İtalyan ekibi Estadio do Dragao'da dağıldı. Son düdüğün hemen ardından konuşan ve sarsıldığı açıkça görülen McTominay, hayal kırıklığını gizlemedi.

Eski Manchester United orta saha oyuncusu, takımın savunmada tekrarlanan hataları konusunda açık konuştu ve yenilginin boyutunun sahadaki performanslarını adil biçimde yansıttığını söyledi. “Çok fazla gol yiyoruz, mesele bu. Şu anda çok fazla sakatımız var. Futbolda bunlar olur ama bizim gerçekten çok fazla sakatımız var. Çok öfkeliyim, bunu kelimelerle anlatamam. Şimdi yapabileceğimiz tek şey yolumuza devam etmek” dedi. TUTTOmercatoWEB tarafından aktarılan sözleri böyleydi.

Herkesi kendi sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı

McTominay, takım arkadaşlarını ortak mazeretler aramak yerine kendi performanslarını sorgulamaya çağırdı. Kötü performansı hafifletmeye çalışmayan mücadeleci orta saha oyuncusu, suçu başkalarına atmanın çözüm olmadığını vurguladı. Ona göre kadrodaki her oyuncu eksikleriyle yüzleşmeli ve durumu düzeltmek için derhal kişisel sorumluluk almalı.

“Sahanın iki tarafında da daha iyi oynamalıyız, böyle devam edemeyiz. 4-1 kaybettik, öfkeli olduğum açık. Çok sayıda sakatımız var ama hep aynı oyuncular sahaya çıksa bile bu bir mazeret olamaz. Herkes evine gidip yarın daha iyi olmak için ne yapabileceğini düşünmeli” ifadelerini kullandı.

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Allegri kadro derinliği eksikliğine dikkat çekti

Teknik direktör Massimiliano Allegri de McTominay'nin bazı endişelerini paylaştı. Özellikle oyuna sokabileceği yeterli sayıda oyuncu olmamasının maçın son bölümünde Porto'nun enerjisine karşılık vermesini engellediğini vurguladı. İtalyan teknik adam, ev sahibi ekibin dinç oyuncuları sahaya sürebildiğini, kendi kulübesindeki seçeneklerin ise ağırlıklı olarak genç oyuncular ve forvetlerle sınırlı kaldığını belirtti. Bu durum orta saha ve savunmayı yorgunluğa karşı savunmasız bıraktı.

Napoli teknik direktörü, “O anda beş değişiklik yaptılar ve sahaya dinç, fiziksel açıdan güçlü oyuncular sürdüler” diye açıkladı. “Biz de aynısını yapmak isterdik ama kulübede yalnızca forvetlerim vardı. Bu kadar enerji harcanan maçları oynamak için değişikliklere ihtiyacınız var, yoksa bunu yapamazsınız. Bu kadar yüksek tempoyu ancak kullanabileceğiniz sekiz veya dokuz değişiklik varsa sürdürebilirsiniz.”

Lig’de kritik sınav kapıda

Napoli teknik ekibi üzerindeki baskı, Lazio ile oynanacak kritik Serie A maçı öncesinde artıyor. Allegri yaklaşan karşılaşmayı bir “final” olarak nitelendirerek kulübün sezonunun, millî maç arasından önce toparlanıp toparlanamayacağına bağlı olabileceğini belirtti. Kadro sınırlarını zorlarken dinlenme döneminin kilit oyuncuların nihayet tam olarak iyileşmesine imkân tanıması umuluyor. McTominay'nin kamuoyu önündeki öfkeli çıkışı ise oyuncuların vasatlığı artık kabullenmek istemediğine dair bir uyarı niteliğinde.