Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, maçtan önce kendisine selam vermeyen Spartak Moskova Teknik Direktörü Rui Vitoria'nın elini maçtan sonra sıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'nın, Napoli'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından gerçekleşen olay, taraftarları ve futbolcuları şaşırttı.

Rui Vitoria elini uzatarak ve gülümseyerek Spalletti'ye yürüğü sırada İtalyan hoca, bu hareketin farkında olduğunu ve selamlaşmaya niyeti olmadığını göstermek için iki elini havaya kaldırdı ve soyunma odasına doğru yürüdü.

Ne söylendi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Spaletti, "Maçtan önce benimle selamlaşmadığı için Vitoria ile el sıkışmak istemedim. Normalde maçtan önce selamlaşırsınız, maçı kazandığınızda değil.

“Ben, maçtan önce her zaman misafir takımın hocasıyla selamlaşmaya giderim. Kazandıktan sonra selamlaşmak çok kolay. Bu hareketi maç öncesinde yapmalıydı" dedi.

İtalyan Teknik Direktör Spaletti maç hakkında ise şu şekilde konuştu: "Maalesef maçın başında gol yememiz işimizi zorlaştırdı. Devreden sonra oyunun kontrolünü biz aldık, ancak maçı kazanmak için geç kaldık.

"İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık, ama başlangıçtaki golü yememeliydik.

"Hücum ağırlıklı bir kadro çıkardım ve futbolcularımın inisiyatif alabileceğini düşündüm, fakat yediğimiz gol planlarımızı bozdu.

"Bu gece iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç içerisinde çok fazla hatalı pas yaptık ama oyunun genelinde iyi bir görüntümüz vardı."

Napoli; Spartak Moskova maçında Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Andre Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano ve Diego Demme gibi yıldız isimlerden yoksundu.

İtalyan ekibi, pazar günü San Siro'da Inter'e 3-2 mağlup olmasının ardından Rusya'dan da puansız bir şekilde ayrıldı.

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