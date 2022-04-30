Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen: "Benden şüphe edenleri haksız çıkardım"

Victor Osimhen son dönemde yakaladığı formu, kendisine şüpheyle yaklaşanların sağladığı motivasyona borçlu olduğunu açkladı.

Bu sezon Serie A'da 23 maçta 12 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, Kasım ayında yüzünde meydana gelen kırık nedeniyle operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Sakatlığı nedeniyle Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nı kaçıran Osimhen, Nijerya'nın son 16 turunda Tunus'a elendiği turnuvayı evden izlemişti.

Ne söyledi?

Ocak ayında koruyucu bir maskeyle sahalara dönen genç golcü yaşadıklarını BBC Sport Africa'ya anlattı.

"Operasyon geçirdiğimde 'sezonu kapattı' diyenler olmuştu. Geri döndüğümde savunmacılarla kafa topuna çıkamayacağımı, maskeyle bile topa kafa vuramayacağımı söylüyorlardı."

"İnsanlar yüzümden yaşadığım sakatlığın beni mental yönden etkileyeceğini düşünüyordu. Bu şüphelerin hepsini motivasyona dönüştürdüm. Kendimi ve sahip olduğum yüreği tanıyorum. Geri dönüp gollerime devam etmek benim için çok önemliydi."

"Operasyon sonrasında bana yardım etmek için seferber olan herkese minnettarım. Arkamda duran herkese teşekkür ediyorum."

"Elbette takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beni hem saha içinde, hem saha dışında desteklediler. Bu bir futbolcunun isteyebileceği en güzel şey."

En zoru İtalya

Napoli'ye transfer olmadan önce Fransa ve Belçika liglerinde de top koşturan Osimhen, Serie A'nın zorluğuna dikkat çekiyor.

Osimhen bir sezon Charleroi, bir sezon da Lille forması giymiş, ardından 2020'de 75 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

"Serie A gerçekten fiziksel bir lig. Daha profesyonel olmadan önce duymaya başladığım her şey gerçekmiş. Takımlar taktiksel açıdan sağlam. Savunmacılar güçlü ve disiplinli."

"Ben şartlar ya da skor ne olursa olsun geri adım atmayan bir oyuncuyum. Gol atıp, takıma katkıda bulunmak için hep kendimi zorluyorum."

Osimhen'in formasını giydiği Napoli, Serie A'da 67 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takım son dönemde aldığı istikrarsız sonuçlarla zirve yarışından kopsa da, Osimhen sakatlıktan döndükten sonra formundan hiçbir şey kaybetmedi. Nijeryalı oyuncu ligde çıktığı son 10 maçta yedi gol kaydetti.