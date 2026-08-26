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CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Napoli, Musso Serie A’ya dönmek için bastırıyor: Atletico Madrid ile Milinkovic-Savic takası için temaslar ileri aşamada

SSC Napoli

Napoli, Atletico Madrid ile kaleci takası için ileri düzey temaslar

Juan Musso ile Atletico Madrid, ayrılık provasına çıkıyor. 32 yaşındaki Arjantinli kaleci, daha önce Udinese formasıyla oynadığı ve iyi performans sergilediği İtalya'ya dönmek istediği için ayrılığa kapıyı araladı. Kiss Kiss radyosunun aktardığı ve kaynaklarımızın doğruladığı bilgilere göre Napoli, tecrübeli Arjantinli kaleci için yürüttüğü görüşmelerde ilerleme kaydediyor.


Anlaşmaya Vanja Milinkovic-Savic de eşit takas kapsamında dahil olacak: Sırp kaleci de Atletico Madrid seçeneğine onay verdi, çünkü Napoli'nin planlarında yer almıyor ve Napoli, birinci kaleci olarak Alex Meret'i tercih etti.

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