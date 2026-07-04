Napoli, Mbokazi ile ilgileniyor; menajeri şöyle konuştu: “Onu izliyorlar, o hazır. Allegri ile tanışmak isterim.”

Napoli’nin savunmasına yeni bir isim. Son saatlerde, GüneyAfrika ve Chicago Fire takımlarında forma giyen, 2005 doğumlu solak stoper Mbekezeli Mbokazi’nin adı, Napoli ile anılmaya başlandı.





Oyuncunun menajeri Basia Michaels, Stile TV’ye konuştu; işte sözleri.

MENAJER KONUŞUYOR - "Oyuncuya büyük ilgi var. Napoli onu yakından takip ediyor, Chicago Fire de durumu büyük bir ilgiyle yönetiyor. Şahsen Napoli’nin sportif direktörüyle temas kurmadım, ancak İtalyan kulübünün bu genç oyuncuyu izlediğini biliyorum. Amerikalılar oyuncuyu satmak istiyor, ancak doğru kulüp ve uygun bir teklifin gelmesi gerekiyor. Napoli somut bir seçenek olursa ve kulüpler bir anlaşmaya varırsa, bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyorum.”





NAPOLI’NİN GÖRÜŞÜ - "Mbokazi bana açıkça yeni bir deneyime hazır olduğunu ve İtalya’da oynamak istediğini söyledi. Şu anda Belçika, Almanya ve İtalya’dan ilgi var, ancak kulüplerle somut bir temas yok. Brentford ve Nottingham Forest’tan da söz edildiğini duydum, ancak daha somut bir gelişme bekliyoruz. Allegri’yi tanımıyorum, ancak fırsat doğarsa hem kendisiyle hem de Napoli şehriyle tanışmaktan memnuniyet duyarım. Her şey yolunda giderse, Ağustos ayı bitmeden Mbokazi ile birlikte orada olmaktan mutluluk duyarım. Ancak şimdilik bu sadece bir umut olarak kalıyor."