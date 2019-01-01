Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kupayla kapatan Liverpool yeni sezondaki ilk Şampiyonlar Ligi maçında İtalya'nın güçlü ekibi Napoli'ye konuk olacak.
E Grubu'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
Premier Lig'e güçlü bir başlangıç yapan Liverpool oynadığı 5 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Jurgen Klopp'un öğrencileri bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli ise Serie A'da oynadığı Fiorentina ve Samdoria maçlarından galibiyetle ayrılırken Juventus karşılaşmasından puansız ayrıldı. Napoli bu karşılaşmalarda toplam 9 gol atarken kalesinde 7 gördü.
İki takım geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda rakip olmuş ve her iki maç da ev sahibi tarafın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.
Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
Napoli ve Liverpool'u karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.
Napoli - Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Napoli - Liverpool karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Napoli - Liverpool maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Napoli'nin galibiyetine 2.65 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.10 olarak belirlenmiş.
Liverpool galibiyetine verilen oran ise 2.0.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.