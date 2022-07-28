Napoli, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye ne kadar bonservis bedeli ödeyecek? Sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi var mı?

Napoli uzun süren görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda transfer edilen Güney Koreli savunma oyuncuus Kim Min-Jae, İtalyan takımı Napoli'nin yolunu tutarken, Luciano Spalletti'nin takımının bu transfer için Fenerbahçe'ye oyuncunun serbest kalma bedelini ödemesi bekleniyor. Resmi açıklama olmasa da bu yönde çıkan haberlerde ise bu ödemenin iki taksitle yapılacağı belirtiliyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Napoli bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödemeyi kabul ederken, transfer 1 milyon euro'luk bir bonus maddesi de içeriyor. Öte yandan Kim Min-Jae ve menajerinin tıpkı Fenerbahçe'ye transferinde olduğu gibi oyuncunun Napoli'ye transferinde de kontrata bir serbest kalma maddesi eklediği öne sürülüyor. Öte yandan yıldız oyuncunun kontratında sonraki satıştan pay maddesi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Dünya Kupası bekleniyor

Kalidou Koulibaly'yi kontratının son senesine girene dek cazip tekliflere rağmen satmayan Napoli'nin Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi için belirlediği bonservis miktarı ise şu an için bilinmiyor. Güney Koreli oyuncunun Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın ardından değerini katlaması ve büyük bir transfer yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Çin'in Beijing Guoan takımından transfer edilen 25 yaşındaki stoper sarı-lacivertli takımla geçtiğimiz sezon 40 maça çıkmıştı. Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Kim Min-Jae'nin Napoli'de büyük başarılar elde eden Koulibaly'nin yerini doldurup dolduramayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.





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