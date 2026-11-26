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Napoli, ocak ayı transfer döneminin ilk transferini fiilen tamamladı. Söz konusu oyuncu, Pedro Morisco. 2004 doğumlu Brezilyalı kaleci, Coritiba ve Brezilya Milli Takımı forması giyiyor. Haberi Il Mattino aktardı. Transferin 8 ila 10 milyon euro arasında bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

Carlo Ancelotti, 22 yaşındaki kaleciyi kısa süre önce Brezilya Milli Takımı'nın Hindistan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Morisco, Rafael Cabral'dan sonra kulüp tarihindeki ikinci Brezilyalı kaleci olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Il Mattino'ya göre, menajerler Decio Berman ve André Curya, Castel Volturno'da sportif direktör Giovanni Manna ile belirleyici görüşmelere başladı. Geriye kalan son pürüz, Napoli'nin vermek istemediği sonraki satıştan pay konusu.

Napoli'nin diğer kalecilerine gelince, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alex Meret sakat ve şubatta dönecek. Sözleşmesi 2029'da sona erecek Vanja Milinković-Savić ise birinci kaleci olarak Max Allegri'yi tam anlamıyla ikna edemiyor.

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2004 doğumlu Morisco, kariyerinde şimdiye kadar yalnızca Coritiba forması giydi ve çıktığı 100 maçta 87 gol yedi. Brezilya Milli Takımı'nda ise şu ana kadar iki maça çıktı ve üç gol yedi. Morisco, Coritiba ile 2025'te Brezilya Serie B şampiyonluğunu kazandı.