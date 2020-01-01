İtalya Kupası

Napoli - Inter maçı ertelendi

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Getty Images
İtalya'daki koronavirüs salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

İtalya Kupası yarı finalinde Perşembe günü oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşması, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

Ülkede şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs, son günlerde birçok maçın ertelenmesine sebep olmuştu. 

İki takım arasında Inter'in sahasında oynanan ilk maçı Napoli 1-0 kazanmıştı. 

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    İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile Milan arasında oynanacak karşılaşması da aynı gerekçeyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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