Napoli - Inter maçı ertelendi
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İtalya Kupası yarı finalinde Perşembe günü oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşması, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ülkede şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs, son günlerde birçok maçın ertelenmesine sebep olmuştu.
İki takım arasında Inter'in sahasında oynanan ilk maçı Napoli 1-0 kazanmıştı.
İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile Milan arasında oynanacak karşılaşması da aynı gerekçeyle ileri bir tarihe ertelenmişti.