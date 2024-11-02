Serie A'de liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku, oldukça ilginç bir şekilde onurlandırıldı.

Napoli'deki Napoli Hayvanat Bahçesi jaguar ailesine yeni katılan yavruya, Napoli’nin forvet oyuncusu Romelu Lukaku’nun adını vererek kendisini onurlandırdı. Lukaku, bu yaz Chelsea’den transfer olarak Napoli’ye katıldığından bu yana şehirde büyük bir etki yaratmaya başladı ve Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen'i aratmayarak takımının şampiyonluk yürüyüşüne liderlik etti.

Napoli Hayvanat Bahçesi, Cuma günü yeni doğan jaguar yavrusunu halka tanıttı ve hayvanat bahçesi personeli, bu yavruya Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku’nun adını vermeye karar verdi.

"Hayvanat bahçesi stadyuma yakın, her maçı yaşıyoruz ve hepimiz büyük futbolseveriz," diyen Napoli Hayvanat Bahçesi'nin küratörü Dr. Fiorella Saggese, bu ismi Napoli’ye bir saygı ve sezon için iyi şans dileği olarak düşündüklerini belirtti.

Etkileyici performans

Lukaku, yaz sonunda Serie A’ya döndüğünden beri etkileyici bir performans sergiliyor. Serie A'da daha önce Inter ve Roma formalarıyla da boy gösteren yıldız oyuncu, Napoli’ye transferinden sonra çıktığı ilk sekiz Serie A maçında dört gol ve dört asist kaydederek her maçta gol katkısı sağlamayı başardı.

Napoli takımı da sezonun ilk 10 maçında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor ve şu anda Serie A tablosunda, şampiyon Inter'in dört puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Napoli Hayvanat Bahçesi'nin aldığı bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı Napoli taraftarları alınan bu kararın Napoli'nin kariyerini Galatasaray'da sürdüren yıldızı Victor Osimhen'i kıskandıracağı yorumlarında bulundu.