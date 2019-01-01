Napoli - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Napoli ile Genk karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. maçında sahasında Genk’i konuk ediyor.

Bu maç öncesi Napoli 9 puanla 2. sırada yer alıyor. 1 puanı bulunan Genk’in ise herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Napoli - Genk maçı hangi kanalda?

San Paolo’da oynanacak müsabaka TSİ 20:55’te başlayacak. Bu karşılaşmayı beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

Cüneyt Çakır yönetecek

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Napoli - Genk karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

Genk, 1 puanı Napoli’den almıştı

İki takım arasında ’da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. Genk bu maç hariç gruptaki tüm maçlarından yenilgi ile ayrılmıştı.