Napoli, Hansi Flick yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Barcelona’nın İspanya millî takımında da oynayan orta saha oyuncusu Gavi’ye sürpriz biçimde talip oldu. İtalyan devi, iddialara göre yaklaşan kış transfer döneminde ciddi bir teklifle Barcelona’nın kararlılığını sınamaya hazır.

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Napoli, Gavi yarışına katıldı

Napoli'nin, Barcelona altyapısından yetişen Gavi'yi transfer etmek için ciddi bir aday olarak ortaya çıkması, Avrupa futbolunda dengeleri değiştirebilir. Calciomercato'ya göre Napoli, olası bir transferi görüşmek üzere Barcelona ile temasa geçti.

Serie A ekibinin, Massimiliano Allegri'nin kadrosundaki seçenekleri azaltan bir dizi sakatlığın ardından orta saha alternatiflerini artırmak istediği belirtiliyor. Napoli, ligde başarı hedeflerken Gavi'nin enerjisini ve teknik kalitesini kadrosuna katmak istiyor.

Geçen yaz transfer döneminde Manchester United, Gavi'yi transfer etmeye çalışmış ancak orta saha oyuncusu bu girişimleri kısa sürede geri çevirmişti. Gavi, geçen sezonu güçlü bir şekilde tamamladıktan sonra Barcelona'da kalmaya kararlıydı. Diz sakatlığından dönerek La Liga'daki son dokuz maçın sekizine ilk 11'de başlamış ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki yerini sağlamlaştırmıştı.

Barcelona fiyatını belirledi

Taraftarların gözdesi ve ünlü La Masia altyapısının yetiştirdiği bir oyuncu olmasına rağmen Barcelona, mali koşulların uygun olması hâlinde Gavi'yi satmaya giderek daha açık görünüyor. İddiaya göre kulüp, 40 milyon avro civarında bir teklif gelirse oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır.

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Bu nedenle Napoli, Gavi'yi yaklaşan kış transfer döneminde kadrosuna katma olasılığını araştırdı. Sportif direktör Giovanni Manna, oyuncunun transfere sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek için yakın çevresiyle temasa geçti. Napoli'nin öncelikli hedefi, İspanyol millî futbolcuyu başlangıçta büyük bir ödeme yapmadan kadrosuna katmasını sağlayacak satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması.

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Rekabet kızışıyor

İtalyan devinin ilgisinin başlıca nedeni, Gavi'nin bu sezon Flick yönetiminde sınırlı süre bulması. Taraftarların gözdesi olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar Barcelona formasıyla çıktığı sekiz maçta yalnızca 211 dakika oynadı ve sadece iki kez ilk 11'de yer aldı.

Düzenli oynayamaması, Gavi'nin Barcelona'daki kadro hiyerarşisinde gerilemesine yol açtı. İspanyol oyuncu, şu an orta sahada ilk 11'e girme yarışında Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Dani Olmo ve hatta Marc Bernal'in gerisinde bulunuyor.

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Son dönemdeki zorluklara rağmen başarılarla dolu bir kariyer

Şu anda yeterince süre bulmakta zorlansa da Gavi'nin Barcelona'daki genel performansı etkileyici olmaya devam ediyor. Genç orta saha oyuncusu, kulüple tüm kulvarlarda 174 maça çıkıp 10 gol ve 18 asist kaydetti. Bu süreçte Barcelona'nın üç La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası ve bir Kral Kupası kazanmasına katkı sağladı.