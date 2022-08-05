Genç oyuncunun aldığı ceza ilginç sebebinden ötürü İtalya'da gündem oldu.

İtalya Futbol Federasyonu, Napoli orta sahasında görev yapan Gianluca Gaetano'ya görülmemiş bir nedenle cezalandırdı. Gaetano arkadaşı Vittorio Parigini'ye gönderdiği mesaj nedeniyle iki maç sahalardan uzak kalacak.

Geçen sezon Serie B ekibi Cremonese'ye kiralanan Gaetano ve arkadaşları 6 Mayıs'taki kapanış haftasında Como ile oynadıkları mücadeleye dek üst lige çıkma savaşı verdi.

Gaetano'nun Como'da oynayan Parigini'ye şaka yollu gönderdiği mesaj başına büyük bir dert açtı.

Gaetano'nun mesajı neydi?

22 yaşındaki oyuncu arkadaşı Parigini'ye Whatsapp üzerinden; "ci lasci i tre punti venerdì? 😂😂" - "Cuma günü üç puanı bize bırakabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Cremonese maçı 2-1 kazanarak Serie A'ya yükselirken, Napoli'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Gaetano gönderdiği mesaj yüzünden iki maç ve 4.500 euro ceza aldı. Cremonese kulübüne de 5 bin euro ceza kesildi.

Gaetano, Napoli'nin 15 Ağustos'ta Verona ve 21 Ağustos'ta Monza ile oynayacağı iki Serie A mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

Cremonese ile birlikte Serie A'ya yükselen takımlar

2021/22 sezonunda Serie B'de 71 puanla şampiyon olan Lecce iki yıl aradan sonra Serie A'ya döndü.

Doğrudan üst lig bileti alan ikinci takım 69 puanla ikinci sırayı alan Cremonese oldu. 72 bin nüfuslu Cremona şehrinin takımı 1996'dan bu yana devam eden Serie A hasretine son verdi.

Serie A'nın yolunu tutan son takım ise; sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen playoffları kazanan Monza oldu.