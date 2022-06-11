Napoli tarihinin en etkili hücum oyuncularından biri olan Belçikalı yıldız, takımıyla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı.

2013-2014 sezonundan bu yana forma giydiği Napoli'de geride bıraktığımız sezonu 11 golle tamamlayan ve Serie A'da toplamda 113 gole ulaşan Belçikalı yıldız Dries Mertens, takımıyla yol ayrımına geldi.

397 maçta 148 golle kulüp tarihinin en etkili hücum oyuncularından biri olan Mertens, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Napoli ile kontratı sona eren Mertens'in yeni sözleşme için talep ettiği ücretle, Napoli yönetiminin önerdiği ücret arasında büyük bir fark olduğu biliniyor ve bu durum ayrılığı kaçınılmaz hale getiriyor. Mertens'in menajerleri İtalya'daki diğer kulüplere yıldız oyuncuyu önerirken, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Mertens'e olan ilgisini ortaya koydu.

Abraham'ı dinlendirebilir

Santrfor pozisyonunda sezon boyunca Tammy Abraham ile oynayan Roma'da Mourinho, Mertens takviyesini özellikle sıkışan oyunları çözmek ve İngiliz santrforu dinlendirmek için talep ediyor. Mertens'in geride bıraktığımız sezonda genellikle üçlü savunmayla oynayan Mourinho'nun 4-2-3-1'e dönmesi halinde hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek olması da büyük bir avantaj gibi görünüyor.

Kariyerindeki en iyi sezonu 2016-2017 sezonunda yaşayan ve söz konusu sezonu tüm kulvarlarda 46 maçta 33 gol ve 10 asistle tamamlayan Mertens, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan ve Romelu Lukaku ile Michy Batshuayi gibi santrforlara sahip olan Belçika Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

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