Kış transfer döneminde orta sahada bir domino etkisi yaşanabilir. Sakat Khephren Thuram'ın (ocakta) ve Manuel Locatelli'nin (martta) dönüşünü bekleyen Juventus, yeni bir takviye arıyor. Bu konuda Napoli'den dolaylı da olsa yardım gelebilir.

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, sözleşmesi haziranda sona erecek olan Frank Anguissa'nın planlarını öğrenmek için sessizce nabız yokladı. Sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan 31 yaşındaki Kamerunlu millî futbolcunun (Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazandığı dönemde Luciano Spalletti tarafından da çalıştırılmıştı) gelecek yazı beklemek istemediği ve 2027'nin başında Marsilya'ya dönmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

OM, Anguissa'nın olası transferiyle onunla aynı yaştaki Pierre-Emile Hojbjerg'in ayrılığını daha kabul edilebilir hâle getirmek istiyor. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Danimarkalı millî futbolcu hakkında onu Fransa'da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'den de son derece olumlu görüşler aldı.

Tottenham'da birlikte çalıştıkları için geçen yazdan bu yana Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici, Hojbjerg'i Fiorentina'ya gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Fiorentina, onu kadrosuna katmak için ocakta Juventus'la yarışacak.

Ayrıca Fiorentina, Lecce'nin 22 yaşındaki Portekizli oyuncusu Tiago Gabriel'e alternatif olarak Birmingham'ın Alman stoperi Phil Neumann'ı (1997 doğumlu, eski Hannover oyuncusu) gözüne kestirdi.

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Bu arada Carnevali, Sassuolo'nun 18 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Darryl Bakola için İngiliz kulüplerinden önce harekete geçme çalışmalarını sürdürüyor.

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İki kulüp arasındaki ilişkiler çok iyi: Oyuncunun değeri, 35 milyon avroluk serbest kalma bedeli üzerinden belirleniyor; ancak Juventus Next Gen'den genç bir oyuncunun pazarlığa dâhil edilmesi de değerlendiriliyor.

Sol bek konusunda ise Juventus yöneticileri Massara ve Ottolini'nin bu hafta Milano'da transfer görüşmeleri için çeşitli randevuları var. Yine La Gazzetta dello Sport'a göre Manchester City'den kiralık olarak ayrılabilecek Fransız-Cezayirli Rayan Ait-Nouri, listenin ilk sırasında kalmayı sürdürüyor. Onu Tottenham'ın İtalyan oyuncusu Destiny Udogie (eski Udinese oyuncusu) ve Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alejandro Balde izliyor.

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Il Corriere dello Sport ise gelecek sezon için hedefin, Atalanta ile sözleşmesini kısa süre önce Haziran 2031'e kadar uzatan İtalyan Lorenzo Bernasconi olduğunu ekliyor.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, hücumda Atletico Madrid'in Norveçli santrforu Alexander Sorloth ve Monaco'nun ABD'li oyuncusu Folarin Balogun'a alternatif olarak Monza'dan Gustavo Varela'yı hedefliyor. Monza da Juventus'un genç hücum kanat oyuncusu Antonio Stefano Merola ile ilgileniyor.

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Eski Benficalı Portekizli oyuncuyla Napoli de ilgileniyor. Ancak La Gazzetta dello Sport'a göre Napoli, 11 milyon avro ve gelecekteki satışından %15 pay karşılığında Cagliari'den Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan İtalyan Sebastiano Esposito ile çoktan temasa geçti.

Il Corriere dello Sport son olarak Napoli'nin, PSV Eindhoven'ın istediği Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ü ocakta bırakmak istemediğini yazıyor.