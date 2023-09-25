Napoli’de teknik direktör Rudi Garcia ile Victor Osimhen arasında kriz çıktı

Napoli’nin en önemli yıldızı olan Victor Osimhen, yeni teknik direktörü Rudi Garcia ile büyük bir tartışma yaşadı.

Serie A’da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli’nin en önemli yıldızı olan Victor Osimhen, takımının Bologna ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada bitime dört dakika oyundan alınmasına tepki gösterdi. Üç puanı getirebilecek olan penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Nijeryalı golcü, son dakikalarda kenara alınmasını yanlış karar olarak nitelendirdi.

Napoli’nin Fransız teknik direktörü Rudi Garcia oyuncusuyla arasında yaşanan tartışmanın detaylarının gizli kalacağını belirtirken, İtalyan basınından ll Mattino’da yer alan haberde kulüp kaptanı Giovanni di Lorenzo'nun Osimhen'le davranışları hakkında konuşmakla görevlendirildiği iddia edildi.

26 golle zirveye taşıdı

Öte yandan Osimhen’in taç çizgisi yanındaki sözleri nedeniyle para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bonservis bedeli 120 milyon euro olarak gösterilen Osimhen ile Garcia’nın önümüzdeki günlerde yaşanan bu problemi aşmak için toplantı yapması bekleniyor. Napoli’nin geçen sezonki şampiyonluğunda kilit rol oynayan Osimhen, 32 Serie A karşılaşmasına 26 gol sığdırmış ve Avrupa’nın en etkili santrforlarından biri olarak takımını mutlu sona ulaştırmıştı.