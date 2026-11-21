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Noa Lang, kendi taraftarlarının yuhalamalarına sahadaki performansıyla yanıt verdi.

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Lang'ı yedek kulübesinden oyuna aldı. Lang, Serie A'nın 12. haftasında Torino'ya karşı evlerinde oynadıkları maçın 58. dakikasında Leonardo Spinazzola'nın yerine sahaya girdi.

Yuhalamalarla karşılandığı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda (taraftarlar, milli maçlar için lige verilen aradan önce lider Lazio ile berabere kalınan önceki maçta desteklerini duyamadığını anlatmak için Curva A'ya yaptığı hareketi affetmemişti) Hollandalı hücumcu sahaya doğru bir ruh hâliyle çıktı. 73. dakikada, Aboukhlal'dan topu çaldıktan sonra ayağının dışıyla yaptığı akıllı pasla İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'i boşa çıkardı ve McTominay'in attığı, takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golün hazırlıklarında yer aldı.

Golün ardından Napoli yedek kulübesinin neredeyse tamamı ayağa kalkıp Noa Lang'a sarılmak için koştu.

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1999 doğumlu Lang, 2025 yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 27 milyon avro, 2 milyon avroluk bonuslar ve sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında Napoli'ye geldi.

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O tarihten bu yana Napoli formasıyla 40 maça çıktı; 2 gol, 5 asist ve 6 sarı kartlık istatistik yakaladı.

Ocak-Haziran 2026 döneminde 2 milyon avro bedelle Türkiye'de Galatasaray'a kiralandı; 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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Ardından Napoli'ye döndü. Kulüple sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor ve yıllık net 2,8 milyon avro kazanıyor.

Bu sezon Lang, Allegri hakkında olumlu sözler söylerken önceki teknik direktör Antonio Conte ile ilişkisinin kötü olduğunu doğruladı.

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Maçın ardından Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Geçen seferki yanlış anlaşılma için üzgünüm. Noa Lang, bazı niteliklere sahip olduğunu bu akşam da gösterdi" dedi.

Sonunda Lang sahadan taraftarların alkışlarıyla ayrıldı ancak adı, Napoli'nin önümüzdeki kış transfer döneminde gönderebileceği oyuncular arasında yer almaya devam ediyor.