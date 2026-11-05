Napoli'de bu sezon işler şu ana kadar hiç de yolunda gitmiyor. İtalyan ekibi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya 4-1 yenilirken pek varlık gösteremedi. Takım içinde sorunlar olduğu maç sırasında da bir kez daha açıkça görüldü. Fabrizio Romano, kulüp yönetiminin ocak ayında harekete geçmesini bekliyor.

Napoli, Serie A'da hayal kırıklığı yaratan bir performansla sekizinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde dört maç sonunda yalnızca üç puan topladı. Porto deplasmanında bazı Napoli oyuncularının birbirlerine karşı duyduğu rahatsızlık açıkça görüldü.

Maçın son bölümünde Kevin De Bruyne ile eski Ajaxlı Lorenzo Lucca tartıştı. Başarısız bir atağın ardından De Bruyne, forvete tepkisini gösterdi. Lucca ise yılan sokmuş gibi karşılık verdi: "Neden konuşuyorsun? Defol!"

"Napoli, patlamaya hazır bir barut fıçısı" değerlendirmesinde bulundu La Gazzetta dello Sport. "Lucca ile De Bruyne arasındaki tartışma ve forvetin Belçikalı oyuncuya yönelik hakaretleri, durumu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor."

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"Azzurri'nin soyunma odasında, her kulüpte olduğu gibi, her zaman iki grup var: İtalyan oyuncular ve yabancı oyuncular. Di Lorenzo, Politano ve Spinazzola arkadaş; saha dışında da birlikte vakit geçiriyorlar. Bu, hassas durumlarla başa çıkarken avantaj sağlayabilir. Ancak takım içindeki denge bozulduğunda dezavantaja da dönüşebilir."

Matteo Politano da çarşamba günü maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı ve yabancı takım arkadaşlarına göndermede bulundu: "Öfkeliyim. Taraftarlardan özür diliyoruz. Sözle değil, icraatla konuşmalıyız; susup çalışmalıyız. 2-1'den sonra dağıldık. Herkes kendini sorgulamalı. Ben kendimi ortaya koyuyorum; başkalarının da bunu yapmasını isterim. Yalnızca biz İtalyanların değil."

Romano, kulüp yönetiminin harekete geçeceğinden emin: "Napoli'nin ağzında buruk bir tat kaldı. Öncelikle Lorenzo Lucca ile Kevin De Bruyne arasında sahada yaşanan o tartışma, anlaşmazlık ve atışma nedeniyle. Bunlar izlemesi hiç de hoş görüntüler değildi."

"Lucca'nın, De Bruyne'ye hakaret etmeden önce İngilizce olarak birkaç kez "Neden konuşuyorsun?" dediği bir görüntü var. Üstelik bu, takım için son derece zor bir anda yaşandı. Bu arada Lucca ile De Bruyne arasındaki sabırsızlığın su yüzüne çıktığı ilk olay da değil."

"Geçmişte de benzer olaylar yaşandı; belki bunlar daha az göz önündeydi. Ancak tam da bu dönemde patlak vermelerini görmek üzücü. Zor zamanlarda oyuncular arasındaki ilişkilerin bozulduğunu görmek, bu tür dikkat dağıtıcı olayları veya gerginlikleri kaldıramayacak durumdaki Napoli'nin hâlini çarpıcı biçimde gösteriyor."

"Her şeyden önce, ocak ayındaki transfer dönemi Napoli için özellikle zorlu geçecek. Kulüp, harekete geçip değişiklik yapmaya zaten karar verdi. Lucca ile De Bruyne arasındaki gibi gerginlikler, kulübün stratejilerini de kaçınılmaz olarak etkileyecek. Bu tartışmaların, bazı oyuncuların daha ocak ayında ayrılması da dâhil olmak üzere, kapsamlı kararlara yol açması şaşırtıcı olmaz" dedi Romano.